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ليلى علوي.. بين «مقسوم» و«آل شنب»

ليلى علوي
1 نوفمبر 2023 01:09

علي عبد الرحمن (القاهرة)

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تعاقدت ليلى علوي على بطولة فيلم «مقسوم»، حيث تجسد شخصية مطربة انحسرت عنها الأضواء بعد اعتزال الغناء، وتدور الأحداث حول فرقة موسيقية نسائية شهيرة فى تسعينيات القرن الماضي، تأليف هيثم دبور، إخراج كوثر يونس، وبطولة شيرين رضا وسارة عبد الرحمن. كما تتعاون ليلى للمرة الثالثة مع بيومي فؤاد من خلال الفيلم الكوميدي «جوازة توكسيك»، وتدور أحداثه حول العادات الخاطئة لتجهيزات ليلة الزفاف والأمور المبالغ بها، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.
وتنتظر ليلى طرح فيلمين خلال الفترة المقبلة، الأول «آل شنب»، وتدور أحداثه حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ليتوجه الجميع إلى الإسكندرية للمشاركة في العزاء، وهذا التجمع العائلي يضم الشقيقات الأربع وأ بنائهن وأحفادهن، لتنفجر مواقف كوميدية عدة بينهم، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، إخراج أيتن أمين، وبطولة سوسن بدر ولبلبة.
والثاني «التاريخ السري لكوثر»، وتجسد فيه شخصية إعلامية، تأليف وإخراج محمد أمين، ويشارك في بطولته محسن محيي الدين وزينة.
وبعد غياب 27 عاماً، تعود علوي إلى خشبة المسرح من خلال النسخة الرابعة من موسم الرياض، من خلال عرض «الصندوق الأحمر»، وتجسد شخصية طبيبة أمراض نفسية، وتواجه تحدياً كبيراً في عملها، عندما يطلب منها متابعة الحالة الصحية لابنة حبيبها السابق، وتقع بين مشاعرها واحترافيتها المهنية.

ليلى علوي
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