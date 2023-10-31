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أنجلينا جولي تطلق مشروعاً لإعادة التدوير

أنجلينا جولي مع أبنائها (من المصدر)
1 نوفمبر 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد النجمة أنجلينا جولي لإطلاق مشروعها الجديد في عالم الأزياء، الذي يقدم خدمات الخياطة وتصميم الملابس وإعادة التدوير، بالإضافة إلى مساحة مخصصة للمصممين لعرض إبداعاتهم.
وصرحت أنجلينا (48 عاماً)، بأنها لا تنوي أن تصبح مصممة كبيرة، وترغب في بناء منزل يتيح للمصممين ن يتألقوا فيه، ومن المقرر أن تقيم معرضها الجديد في منهاتن بنيويورك.
وكشفت أنجلينا عن أنه لولا مساعدة أطفالها لها في هذا المشروع لما نجحت فيه.
وذكرت أن ابنها باكس (19 عاماً)، قد ساعد في تصميم شعار العلامة التجارية للمشروع، والذي يزين المداخل بشكل مميز.
كما شاركت ابنتها زهرة (18 عاماً)، في إطلاق المعرض واختيار موقعه، ووصفتها والدتها بأنها تتمتع بشخصية قوية وتدرس قراراتها بحكمة.
وحسب موقع The Richest الكندي، فإن مشروعها هذا، ليس الوحيد الذي أشركت فيه أبناءها، فقد جعلت ابنتها فيفيان (15 عاماً)، تعمل كمساعدة لها في إنتاج عرض مسرحي في برودواي بعنوان «الدخلاء»، لشدة موهبتها وحبها للفن.

أنجلينا جولي
إعادة التدوير
صناعة الأزياء
عالم الأزياء
تصميم الأزياء
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