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نجوم القفز العالميون يحتفون بـ«عيد» كلايم أبوظبي

نجوم القفز العالميون يحتفون بـ«عيد» كلايم أبوظبي
1 نوفمبر 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفاء بالذكرى الرابعة لافتتاحه والتي توافق 7 نوفمبر كل عام، يستعد كلايم جزيرة ياس أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في الدولة، لاستضافة أنشطة وعروض مبهرة يستعرض خلالها عدد من الرياضيين العالميين مهاراتهم في القفز الحر والتسلق الداخلي.. وسيكون ضيوف «كلايم»، الذي يحتضن أكبر نفق هوائي داخلي للقفز الحر في العالم، وجدار «ذا ساميت» أعلى جدار تسلق داخلي في المنطقة، على موعد مع عروض عالمية تقدمها نخبة من الرياضيين تتصدرهم لاعبة فريق ريد بول للقفز الداخلي الحر «ماجا كوتشي إرمسكا»، كما يقدم اثنان من الرياضيين المحترفين عرضاً حماسياً للتسلق الداخلي.

كلايم أبوظبي
أبوظبي
الإمارات
جزيرة ياس
الترفيه
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