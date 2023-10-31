الأربعاء 1 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

موسيقى ومغامرات وألعاب استثنائية في موسم ياس الجديد

موسيقى ومغامرات وألعاب استثنائية في موسم ياس الجديد
1 نوفمبر 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني
عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند

تستقبل جزيرة ياس أبوظبي، وجهة الترفيه الرائدة في أبوظبي، ضيوفها هذا الموسم بباقة مميزة من التجارب والفعاليات الترفيهية، تشمل أقوى العروض العالمية.. ويتابع ضيوف الجزيرة خلال الموسم الجولة النهائية من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 من 24 حتى 26 نوفمبر.. فيما يتضمن مهرجان هايبراوند كي-فست أبوظبي 2023، الذي يقام 11 نوفمبر، أجمل الأغاني الموسيقية والثقافة الكورية الشهيرة، ويستضيف الاتحاد أرينا النجم أريجيت سينغ في 18 نوفمبر ليبهر جمهوره بأجمل أغاني أفلام بوليوو، بينما تعود الكوميديا المميزة مع النجم العالمي راسل بيترز في الاتحاد أرينا يوم 23 نوفمبر.

جزيرة ياس
الإمارات
أبوظبي
الترفيه
السياحة الترفيهية
آخر الأخبار
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
اقتصاد
مليار دولار حجم أصول "آركابيتا" للعقارات الصناعية في منطقة الخليج العربي
22 أكتوبر 2023
قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني
علوم الدار
قائد العمليات المشتركة يزور أسطول الحراسة 44 للقوات البحرية لجيش التحرير الشعبي الصيني
اليوم 19:49
عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير التعليم وتنمية المهارات وريادة الأعمال في الهند
اليوم 19:45
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اقتصاد
اتفاقية لتأسيس «مركز الابتكار الصيني» في دبي
اليوم 19:14
جزيرة المارية في أبوظبي
اقتصاد
«الواحة كابيتال للاستثمار بالأسهم» ضمن أفضل 10 صناديق تحوّط بالعالم
اليوم 19:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©