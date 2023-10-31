موسيقى ومغامرات وألعاب استثنائية في موسم ياس الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

تستقبل جزيرة ياس أبوظبي، وجهة الترفيه الرائدة في أبوظبي، ضيوفها هذا الموسم بباقة مميزة من التجارب والفعاليات الترفيهية، تشمل أقوى العروض العالمية.. ويتابع ضيوف الجزيرة خلال الموسم الجولة النهائية من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 من 24 حتى 26 نوفمبر.. فيما يتضمن مهرجان هايبراوند كي-فست أبوظبي 2023، الذي يقام 11 نوفمبر، أجمل الأغاني الموسيقية والثقافة الكورية الشهيرة، ويستضيف الاتحاد أرينا النجم أريجيت سينغ في 18 نوفمبر ليبهر جمهوره بأجمل أغاني أفلام بوليوو، بينما تعود الكوميديا المميزة مع النجم العالمي راسل بيترز في الاتحاد أرينا يوم 23 نوفمبر.