قدمها مهرجان أبوظبي.. ألحان عربية في العاصمة الأميركية

أبوظبي (الاتحاد)

عزف منفرد، وارتجال موسيقي لعدد من الأعمال العربية التقليدية والمعاصرة، تردد صداها في العاصمة الأميركية واشنطن خلال حدث فني بارز قدّمه مهرجان أبوظبي، بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط، بتنظيم من أوركسترا نيويورك العربية، وقاده الموسيقار وعازف الكمان ليث صدّيق، في «ذا بارنز بوولف تراب». وقدمت الأوركسترا مقاطع من حقب زمنية مختلفة تضمنت أعمال الأخوين الرحباني ومحمد عبد الوهاب وزكي ناصيف، وأكّدت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، أهمية دور المهرجان في الخارج وتحفيزه للدبلوماسية الثقافية، وتعزيز الحضور العربي في العالم، ضمن رؤيته للتعريف بالتراث الثقافي والإرث الموسيقي العربي، وبناء جسور الحوار بين الثقافات.