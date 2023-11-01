5 فوائد صحية لرياضة المشي

أبوظبي (الاتحاد)

تتعاون مبادرة «أبوظبي 360»، البرنامج الذي يهدف إلى مساعدة مجتمع أبوظبي على تبني نمط حياة صحي، مع الدكتورة ميشيل تشامبلين، خبيرة علاج الأقدام لنشر ثقافة المشي بين سكان العاصمة، وترسيخها ممارسة يومية نظراً لما تنطوي عليه من فوائد صحية.

وحددت الدكتورة ميشيل خمس فوائد لممارسة المشي يومياً؛ تشمل تحسين صحة القلب، وموازنة مستويات السكر في الدم، والوقاية من الأمراض المزمنة، وتحسين أنماط النوم، والتأثير الإيجابي على الصحة النفسية.

ونصحت بالمشي لمدة 150 دقيقة أسبوعياً، وتقسيمها إلى خمس جلسات، مدة كل منها 30 دقيقة أو أشواط أقصر خلال اليوم.