أغنيات «يوم العَلَم» تصدح في حُب الإمارات

تامر عبدالحميد (أبوظبي)

بكلمات تعزز الهوية الوطنية وتسهم في بناء جسر فني كنوع من المشاركة في حب الوطن، يجتمع صناع الأغنية الإماراتية كل عام لتنفيذ أغنيات ذات طابع وطني حماسي، تتفاعل مع «يوم العَلَم»، إذ يحتفي شعراء وملحنون ومطربون وموزعون بهذه المناسبة، عبر تنفيذ أعمال فنية في «حُب الوطن»، وتُعتبر من أبرز مظاهر الاحتفال بـ«يوم العَلَم» رمز الشموخ والوحدة والوفاق. ويكون ذلك من خلال إنتاج أغنيات تعزز ترسيخ معاني الولاء والانتماء، والفرحة بألوان العَلَم، والتي تعبّر كلماتها عن الفخر والاعتزاز في وجدان كل إماراتي.



«رف يا عَلَم»

للأغنية الوطنية تاريخ عريق في الإمارات، وكانت أولى القصائد التي كُتبت عن العَلَم الإماراتي من أشعار سعيد القمزي بعنوان «رف يا عَلَم». ويقول مطلعها: «رف يا عَلَم في عالي السارية رف، كلنا فداك وكلنا نموت دونك، رف بحمى شيخٍ علا المجد وأشرف أرواك عزّ، ولا تهاون بصونك، رف بشموخٍ حوله الشهب تلتف، غازل خيوط الشمس وافخر بلونك. وقد قدمت هذه الكلمات بأداء وتوزيع مختلفَين من قبل بعض الفنانين الإماراتيين احتفاءً بـ«يوم العَلَم»، إضافة إلى تنفيذ أوبريتات تمثل لوناً فنياً يثري المشهد الغنائي، ويعزز الهوية الوطنية.



«عَلَم الشموخ»

«ارفعه عالياً ليبقى شامخاً»، أحد الأعمال الفنية الوطنية الشهيرة التي نفذها وأشرف عليها الشاعر علي الخوار، وضم الألبوم مجموعة من الأغنيات التي تحتفي بالعَلَم ولا تزال حاضرة مع كل احتفاء بـ«يوم العَلَم»، وأبرزها: «البيت متوحد»، «هذا عَلَمنا»، و«أغلى عَلَم» وسواها، والتي أداها عدد من الفنانين، بينهم: فايز السعيد وفيصل الجاسم وبلقيس ووليد الجاسم وعلي إسماعيل. كما نفّذ الخوار عدداً من الأغنيات المتميزة التي نالت صدىً كبيراً، منها: «يا عَلَم» للفنان ميحد حمد، و«عَلَم الشموخ» للفنان عيضة المنهالي.



ولاء وانتماء

وأكد الخوار أنه يحرص بشكل مستمر على تواجده في المناسبات والمحافل الوطنية بإنتاج وتنفيذ أعمال فنية تعبّر عن حُب الإمارات والقيادة الرشيدة، وقال: هذا النوع من الأغنيات التي يقدمها ويتشارك في تنفيذها نخبة من فناني الإمارات، هي بمثابة فخر وولاء وانتماء لوطننا الغالي، كما تلعب دوراً مهماً في تعزيز روح الهوية، ومشاركة الجميع حبهم للإمارات.

وتابع: «يوم العَلَم» يمثل رمز الوحدة والوفاق وتجديد الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن، وتجسيد لصورة إماراتية مشرقة تخفق الرايات فيها فوق البيوت، تأكيداً على الحُب وخدمة العَلَم ورفعته وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً قوياً كشموخ وقوة أبناء الإمارات.



تلاحم وطني

«العَلَم ميثاق»، «نفداج يا دار»، و«إماراتي وفديت اسمك» وسواها من الأغنيات، نفذها الملحن والفنان فايز السعيد احتفاءً بـ«يوم العَلَم»، ونالت رواجاً كبيراً وانتشاراً لافتاً، خصوصاً أنها جسدت بكلماتها وتصويرها على طريقة الفيديو كليب، مشاعر الاتحاد والتكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات، والتي يظهر فيها العَلَم الإماراتي مرفوعاً عالياً شامخاً. وبهذه المناسبة قال السعيد: لطالما كان للأغنية الوطنية دور تفاعلي كبير ومهم، يتمثل في غرس المسؤولية الوطنية في نفوس الصغار والكبار، حول الوطن وأهمية إعلاء رايته التي تعزز الشموخ والثقة بالنفس والانتماء إلى الأرض.

ومن واجبنا الوطني كصناع للأغنية تنفيذ أعمال وأوبريتات وطنية تعزز الشعور بالانتماء للوطن وترسيخ المكانة الرائدة والصورة المشرقة للإمارات، بالإضافة إلى تقديم نموذج فاعل على مظاهر التلاحم بين أبناء الوطن.



«العَلَم ميثاق»

«العَلَم ميثاق» كلمات حسان العبيدلي وألحان فايز السعيد وإشراف علي الخوار، «هيبة عَلَم» كلمات أحمد الزرعوني وألحان موسى محمد، وأغنيات أخرى حرص من خلالها الفنان فيصل الجاسم على التواجد الفني بمناسبة «يوم العَلَم»، الذي يعتبره يوم الفخر والعزة.

وقال: التغني بالوطن له إحساس وشعور مختلف عن أداء الأغاني العاطفية والإيقاعية، فإحساس الفنان وحبه لوطنه يدخل قلوب المستمعين، خصوصاً أنها تعبّر عن الحُب والفخر بالوطن وإنجازاته، لذلك أحرص على تقديم هذا النوع من الأعمال الفنية الوطنية الهادفة التي ترسخ مفهوم الولاء والانتماء للوطن، وتظل محفورة في ذاكرة الناس، وتتداولها الأجيال لأنها تؤكد على الحس الوطني والاعتزاز بالوطن، وتحتفي بشكل العَلَم ومعاني ألوانه والقيم المرتبطة برفع لوائه عالياً في كل مكان بين أبناء مجتمع الإمارات.



«عَلَم داري الشامخ»

نفّذ الفنان هزاع الرئيسي أغنية «عَلَم داري الشامخ» بمناسبة «يوم العَلَم»، كلمات علي السبعان وألحان الرئيسي نفسه، وإشراف الشاعر حسان العبيدلي. وأكد الرئيسي أنه يفخر بتنفيذ أغنيات تؤكد على الحس الوطني والاعتزاز بالوطن، لافتاً إلى أن المشاركة الفاعلة في مناسبة وطنية مهمة، مثل «يوم العَلَم»، هي للتعبير عن حُب الوطن ومحاكاة الجمهور وتعزيز الولاء والانتماء.



«رفرف يا عَلَم»

تحرص الفنانة أريام على الحضور في المناسبات الوطنية، بتنفيذها مجموعة من الأغنيات المعبرة عن حُب الوطن، وقد نفذت أغنية «رفرف يا عَلَم»، كلمات ماجد بن غليظة وألحان عادل عبد الله، وتعبّر كلماتها عن شموخ العَلَم الإماراتي رمز الوحدة والوفاق.