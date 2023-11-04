"ديوالي" بدبي يقدم عروضاً ترويجية وجوائز

تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مهرجان الأضواء "ديوالي" حتى 16 نوفمبر والذي يقدم مجموعة واسعة من العروض الترويجية الحصرية للمتسوقين في المتاجر المنتشرة في جميع أنحاء المدينة والتي تشمل الذهب والمجوهرات والهدايا والأزياء بالإضافة إلى قوائم الطعام التي تحمل طابع مهرجان الأضواء "ديوالي" إلى جانب منح الفرصة للمتسوقين لدخول السحوبات مع إمكانية الفوز بجوائز رائعة وغير ذلك الكثير.

وقال السيد ساتيش كومار سيفان القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية: يمثل مهرجان الأضواء "ديوالي" مناسبة تقرب العائلات والمجتمعات من بعضها البعض حيث يوفر ديالي في دبي هذا العام فرصًا غير محدودة لكل من المقيمين والسياح لتجربة الفن والثقافة والمأكولات الهندية الغنية.