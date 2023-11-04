متحف في واشنطن يعرض عيّنة من الكويكب بينو

في غرفة هادئة داخل متحف في واشنطن، تركّز الكاميرات والهواتف المحمولة على قطعة صخرية صغيرة قد تبدو غير مهمة، لكنها في الواقع عيّنة من الكويكب بينو الذي يدرسه العلماء على أمل اكتشاف ما إذا كانت الكويكبات قد جلبت بالفعل إلى الأرض عنصري الكربون والماء الأساسيين للحياة.

والجمعة، عُرض الحجر الصغير للمرة الأولى أمام العامّة في سميثسونيان بالعاصمة الأميركية، داخل كبسولته الصغيرة.

وقال رئيس وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) بيل نيلسون، قبل دقائق قليلة من الكشف عن القطعة خلال احتفال "إنّ هذا الكويكب يحتوي على بلورات ماء وكربون، العنصران الأساسيان للحياة".

وأضاف نيلسون أمام الصحافيين ومحبي الفضاء المتحمسين لإخراج كاميراتهم والتقاط صور للقطعة الصخرية إن "المشروع الفضائي الجديد هو جزء من سعينا لفهم ومحاولة فهم من نحن، وما نحن عليه، وأين نحن، في هذا الكون الواسع".

وحضر زوار آخرون إلى المتحف حاملين هواتفهم لالتقاط صور سيلفي مع القطعة الصخرية السوداء ومن بينهم جين مان التي أتت من ولاية فرجينيا المجاورة برفقة حفيدها ليطّلع "أخيراً" على قطعة من كويكب.

وقالت مان، وهي محللة أنظمة تبلغ 64 عاماً ضاحكة "كنت أخشى أن تكون مجرد ذرة غبار، لكنها في الواقع أكبر بكثير مما كنت أعتقد".

وأضافت "كنت في العاشرة عندما وطأت قدما أول إنسان على سطح القمر، وأعتقد أن كل الأشخاص من جيلي يبدون اهتمامهم في هذا الموضوع لأنهم لا يتذكّرون الحماسة التي كانت سائدة آنذاك".

في العام 2020، تمكّنت مهمة أوزوريس-ريكس التابعة لناسا من سحب العينة من بينو، وهو كويكب يعود إلى 4,5 مليارات سنة ويبلغ قطره 500 متر، وكان على بعد أكثر من 300 مليون كيلومتر من الأرض في تلك المرحلة.

وعادت الكبسولة التي حملت القطعة الثمينة بنجاح إلى الأرض في سبتمبر، وهبطت في الصحراء الأميركية.



