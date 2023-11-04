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الترفيه

«ديوالي».. تجارب تسويقية وعروض استثنائية

«ديوالي».. تجارب تسويقية وعروض استثنائية
4 نوفمبر 2023 20:50

دبي (الاتحاد)

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تنظم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مهرجان الأضواء «ديوالي» حتى 16 نوفمبر الجاري، والذي يقدم مجموعة واسعة من العروض الترويجية الحصرية للمتسوقين في المتاجر المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، والتي تشمل الذهب، والمجوهرات، والهدايا، والأزياء، بالإضافة إلى قوائم الطعام التي تحمل طابع مهرجان «ديوالي»، إلى جانب إعطاء الفرصة للمتسوقين لدخول السحوبات مع إمكانية الفوز بالجوائز، وغير ذلك الكثير.قال السيد ساتيش كومار سيفان، القنصل العام للهند في دبي «يمثل مهرجان الأضواء (ديوالي) مناسبة تقرّب العائلات والمجتمعات من بعضها البعض، كما يوفر هذا العام فرصًا غير محدودة لكل من المقيمين والسياح لتجربة الفن والثقافة والمأكولات الهندية الشهية».
وقال محمد فراس عريقات، نائب الرئيس لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة «يُعد مهرجان الأضواء (ديوالي) حدثاً مهماً ومميز ضمن تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة، حيث يقدم مجموعة كبيرة من التجارب المميزة، وفرص التسوق، والتخفيضات والجوائز، إلى جانب الأنشطة الثقافية لجميع سكان وزوار المدينة، وهو ما يسهم في تنشيط قطاع التجزئة في دبي، وتوفير الكثير من الخيارات المفضلة للجميع».

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