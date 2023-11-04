ماريانا تقدم «وجبات» من بحر إيجة بـ«الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

عبّرت الطاهية اليونانية ابنة جزيرة كريت ماريانا ليفاديتاكي، عن سعادتها الغامرة بوجودها للمرة الأولى في معرض الشارقة الدولي للكتاب، لتوقيع كتابها «Aegean» عن أشهر الأطعمة والوجبات الكريتيلية التي عرفتها في طفولتها على شواطئ بحر إيجة باليونان، وشاركتْ الكثير من تفاصيل إعداد هذه الوجبات مع جمهور المعرض.

جاء ذلك خلال مشاركة الطاهية ماريانا في «ركن الطهي»، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ42 التي انطلقت تحت شعار «نتحدثُ كتباً»، والذي يتواصل في «مركز إكسبو الشارقة» حتى 12 من نوفمبر الجاري، بحضور ومشاركة 2033 ناشراً من 109 دول.

استهلت ماريانا ليفاديتاكي فقرتها بركن الطهي بالحديث عن مؤلفها «ذا إيجيان»، قائلةً: «لم أكن أتوقع أن أؤلف كتاباً عن الطبخ في يومٍ من الأيام، رغم أن الكتابة شغفي منذ الطفولة، وحين أصبحت شغوفةً بالطهي، أردت القيام بذلك، والكتابة عن أطعمتنا اليونانية».

وأوضحت ليفاديتاكي أن الطريقة التي تطهو بها، هي نفسها الطريقة التي تفكر بها، بقولها «أؤمن دائماً أن القديم والتقليدي، هو الأساس لابتكار شيء جديد، وهكذا هو الأمر مع مطبخي».وكالعادة في ركن الطهي بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، يكون الجمهور دائماً على موعدٍ مع تذوق الأطعمة وتجربة شيء جديد، لذا اختارت ليفاديتاكي وجبةً كريتيلية شهيرة لتقديمها للحاضرين، وهي الروبيان مع الأرز والمقبلات والكوسة، وهو طبق صيفي من تراث كريت.