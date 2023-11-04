منارة السعديات تستضيف الدفعة الثانية من «سبيكتروم»

أبوظبي (الاتحاد)

على مدى أربعة أشهر، وبهدف إثراء مشهد التصوير الفوتوغرافي في أبوظبي، تستضيف منارة السعديات الدفعة الثانية من مقيمي برنامج «سبيكتروم»، أو «المصور المقيم».. ورحبت المنارة بالمقيمين الجدد وأعربت عن أملها في أن يوفر البرنامج فرصة إرشاد فعلية للمصورين الصاعدين أثناء رحلتهم الفنية، و«سبيكتروم» برنامج إقامة فنية مدته 16 أسبوعاً يحتفي بفن التصوير ويوحد جهود المصورين الناشئين من مختلف الخلفيات.. ويقدم البرنامج فرصة فريدة للمصورين لاكتساب مهارات جديدة.. ويتضمن عرضاً استثنائياً يجسد وجهات نظر متنوعة وتعبيرات فنية متعددة من خلال عدسة المصورين المقيمين الموهوبين، ويستمتع المشاركون بأساليب مبتكرة في سرد القصص، وتكثيف المشاعر الإنسانية عبر الكاميرا.