أحمد وفيق.. في «المدينة الجامعية»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

انتهى الممثل المصري أحمد وفيق من تصوير مشاهده في مسلسل «المدينة الجامعية»، الذي يجسد فيه شخصية مشرف يواجه العديد من التحديات. المسلسل من 10 حلقات، وتدور أحداثه حول العقبات التي تواجه العاملين داخل المدن الجامعية، تأليف سيد شحاته، وفكرة وإخراج حسين السيد، بطولة ميدو عادل، وحورية فرغلي.ينتظر وفيق عرض مسلسل «روز وليلى»، ويجسد خلاله شخصية رجل أعمال يعيش قصة حب في إطار التشويق والإثارة، حول محققتين يتم استئجارهما من أجل كشف عملية احتيال مصرفي تعرض لها أحد البنوك الكبرى، وبسبب افتقارهما للكفاءة، تقعان في مواجهات مع شخصيات غامضة تعرض حياتهما للخطر، وتنجرفان عبر مسارات مغايرة للتحقيق، تأليف البريطاني كريس كول، وإخراج البريطاني أدريان شيرجولد، وبطولة تيام مصطفى قمر، ونيللى كريم.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر أحمد وفيق طرح فيلمين، الأول «حفلة 9»، حيث يجسد شخصية طبيب، وتدور أحداثه حول حفل فني تقع فيه جريمة قتل، وتتواصل الأحداث لكشف غموضها، تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج عبد المنعم ربيع، وبطولة طارق لطفي، وغادة عبد الرزاق.

كما يجسد وفيق شخصية قائد روماني في فيلم «أهل الكهف»، وتدور أحداثه حول ثلاثة أشخاص يعودون إلى الحياة بعد نوم أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه، عن رواية توفيق الحكيم التي تحمل الاسم نفسه، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته خالد النبوي، وغادة عادل.