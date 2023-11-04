النوادي الاجتماعية.. «قوة ناعمة»

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

تشكل دُور ونوادي الأطفال والشباب في الأحياء السكنية إضافة نوعية إلى المجتمعات، باعتبارها مراكز تعمل على تقديم خدمات متنوعة ذات طابع تربوي وثقافي وفني وترفيهي، وتسهم في تحصين هذه الفئة من الانحرافات أو الانجراف وراء أصدقاء السوء، ناهيك عن دورها كقوة ناعمة في رفد المجتمع بطاقات شابة موهوبة في مختلف المجالات.

«قوة ناعمة»

آمنة الناخي، خبير حكومي مؤسس ومتخصص في قيادة المؤسسات الحكومية ووضع استراتيجيات ومعايير المؤسسات، ترى أن النوادي الترفيهية والرياضية والاجتماعية في الأحياء السكنية تمثل «قوة ناعمة» ترفد المجتمع بطاقات شابة فاعلة، حيث تجمع بين الترفيه والثقافة والرياضة، وتسهم في تأسيس أجيال واعية قد يكون لها مستقبل كبير في الأندية المحلية والعالمية الشهيرة، وممثلة لبلادها في كثير من المحافل الدولية، ناهيك عن شغل فراغ أوقات الأطفال واليافعين وتزويدهم بمهارات حياتية مفيدة.

استثمار الوقت

وأكدت الناخي التي تُعرف بشغفها بمفهوم المسؤولية المجتمعية وبحرصها على استثمار خبراتها في تنمية المجتمع، خاصة فئة الشباب، أنها أصدرت كتاباً بعنوان «تمكين الشباب ومستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة - نحو شباب أكثر فاعلية خلال الخمسين عاماً القادمة»، موضحة أن تواجد نوادي الشباب في الأحياء السكنية، يغذي المجتمع بطاقات شابة في جميع المجالات، ويرسخ ثقافة الأنشطة الرياضية في المجتمع.

جودة الحياة

وأشارت إلى أن هذه الفضاءات الاجتماعية تستثمر وقت الفراغ لدى الشباب وتفتح الباب أمام المستثمرين لإدارة هذه المنشآت، مع إمكانية استثمار هذه النوادي في إثراء الجانب الثقافي والمعرفي بين سكان الحي.

وأضافت الناخي، قائلة: «الأندية الرياضية في الأحياء السكنية تعتبر انطلاقة أساسية لجمع وتوجيه وخدمة مستويات ثلاثة، الأفراد، المجتمع والدولة، فالأفراد اليوم بحاجة لوسائل ترفيهية يمارسونها بشكل فردي أو جماعي لتساعدهم في تجنب إدمان العوالم الافتراضية التي أصبحت تعوق نشاطهم العقلي والجسدي، والذي يكمن في تفريغ الطاقات الجسدية من خلال الألعاب الرياضية التي توفرها الأندية، والتي توفر مقرات ثقافية تعمل على ترسيخ المعرفة وحل الكثير من المشاكل الأسرية وجودة الحياة، من خلال توفير مكتبات وصالات للفنون الأدائية وغيرها من المحفزات الفكرية، كما أن الأندية الرياضية تقدم ضمانات وقائية من ناحية أمن وسلامة الأحياء من خلال تشجيع روح المشاركة وتعزيز العلاقات الإيجابية بين أفراد الحي.

تأثير إيجابي

أكدت آمنة الناخي، أن توفر النوادي في الأحياء السكنية يحقق عائدات كبيرة للمجتمع، حيث إنها تُعد من أفضل الوسائل الناعمة التي تحدث التأثير الإيجابي، لافتة إلى أن هذه المراكز والأندية الرياضية الخاصة بالأطفال والشباب داخل الأحياء السكنية، تعمل على تفعيل دور الرياضة والتركيز عليها فضلاً عن دورها في التواصل بين الشباب، كما تسهم في توجيه طاقاتهم فيما هو نافع ومفيد، خاصة في حال التحاق هذه الفئات بالأندية منذ نعومة أظافرهم.