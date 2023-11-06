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شركة إيلون ماسك تطلق روبوتاً للدردشة

إيلون ماسك
6 نوفمبر 2023 11:44

تنافس الشركة الناشئة "إكس. ايه اي" المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك الآن تطبيق " تشات جي بي تي" بعدما أطلقت روبوتاً للدردشة يحمل اسم "جروك" مطلع الأسبوع قبل مؤتمر لشركة "اوبن ايه اي".

ومع ذلك، فإن تطبيق جروك متاح فقط لبعض المستخدمين في الولايات المتحدة. ويتعين على المستخدمين أولاً الاشتراك في الباقة الأكثر تكلفة، التي تتكلف 16 دولاراً شهرياً في أميركا ونحو 19 يورو في ألمانيا على منصة " إكس".

ويمكن لتطبيق الدردشة الوصول المباشر للمعلومات الحالية من منصة إكس، حسبما أوضحت شركة إكس. ايه بي خلال الإعلان عن إطلاق البرنامج.

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ويمكن لتطبيقات الدردشة مثل تشات جي بي تي، الذي طورته شركة أوبن ايه اي، تشكيل نصوص بالمستوى اللغوي للإنسان.

والمبدأ وراء ذلك هو أن التطبيقات يمكن أن تقدر كلمة بكلمة كيف يجب استمرار الجملة.

ويتم تدريب النماذج من خلال مجموعة كبيرة من النصوص. ويذكر أن ماسك نفسه كان مشاركاً في تأسيس شركة اوبن ايه اي، ولكنه انسحب بعد ذلك.

 

المصدر: وكالات
تشات جي بي تي
روبوتات الدردشة
إيلون ماسك
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