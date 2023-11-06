«تنمية المجتمع» تدعم «مشاريع من المجتمع الإماراتي» بالقرية العالمية

دبي (الاتحاد)

أطلقت وزارة تنمية المجتمع، في مشاركتها للموسم الرابع عشر في القرية العالمية، جناح «971» تحت شعار «من المجتمع»؛ بهدف دعم أكثر من 30 مشروعاً من المجتمع الإماراتي، حيث يُعد هذا الجناح نقطة تفاعلية لعرض ودعم المشاريع الوطنية الطموحة التي تعكس الهوية الوطنية، التزاماً بتمكين أصحاب المشاريع الوطنية في مجتمع دولة الإمارات، بتقديم أفكار نوعية ومبتكرة وغير تقليدية.يستضيف الجناح هذا العام المشاريع الإماراتية التي تتنوع منتجاتها، منها مشروع مرامي للمجوهرات الذي يبرز في مجال المجوهرات الراقية، ومشروع «تشا تشا ماتشا» والذي يقدم مشروبات ماتشا الصحية، إلى جانب مشروع ربدان للأزياء الرجالية، ومشروع الدلة والفنجان الذي يعرض مجموعة متنوعة من القهوة العربية.

كما تشارك في الجناح مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم التي تعرض منتجات متنوعة أبدعها أصحاب الهمم، بالإضافة إلى مؤسسة غرس التابعة لجمعية الفجيرة الخيرية والتي تعرض عدداً من المشاريع والمنتجات المنزلية، وحرصت الوزارة على أن يكون المشاركون لهذا العام من مختلف فئات المجتمع من الشباب وكبار المواطنين وأصحاب الهمم والمشاريع الحديثة والمشاريع التي تعكس الثقافة الإماراتية.

وتتطلع الوزارة، من خلال هذا الجناح، إلى تعريف مجتمع دولة الإمارات وزائريها من مرتادي القرية العالمية بالمشاريع الوطنية من مختلف الفئات والأعمار، وتعزيز رؤيتها التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وجذب المشاريع الجديدة، وخلق فرص مستدامة للترويج عن منتجاتهم، من خلال دعمهم بإشراكهم في مختلف الفعاليات والمعارض داخل وخارج دولة الإمارات.

وتأتي مشاركة المشاريع الإماراتية في جناح «971»، في إطار مشروع تتبناه الوزارة، ويحظى بدعم من إدارة القرية العالمية تحت مظلة المسؤولية المجتمعية، وانطلاقاً من حرص الوزارة على الاستثمار في تنمية المجتمع من خلال دعم وتنمية المشاريع المنزلية؛ بهدف تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية في إطار تمكين الأسرة الإماراتية وتأكيد استقرارها وتماسكها.

وتجسّد مشاركة المشاريع من المجتمع الإماراتي فرصة مثالية لتحفيز المنافسة والتطوير لهذه المشاريع، إضافة إلى تشجيع واستغلال الطاقات والمواهب الشابة، واستثمارها في أفكار تجارية قابلة للتطوير والنجاح، بما يحقق دعمهم وتمكينهم من الاستقلال الاقتصادي بإيجاد مصادر دخل متنوعة وتنمية مشاريعهم استناداً لمبدأ تحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي.