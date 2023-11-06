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نادين نجيم... تستعد لـ«2024»

نادين نجيم... تستعد لـ«2024»
7 نوفمبر 2023 01:10

محمد قناوي (القاهرة) 

تبدأ الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم خلال أيام، تصوير أحدث أعمالها الدرامية «2024»، الذي تخوض به المنافسة الرمضانية المقبلة، وقالت: إن العمل نسخة مكملة لمسلسل «عشرين عشرين»، لكنه يحمل قصة وأحداثاً وشخصيات جديدة، وهو بطولة السوري محمد الأحمد، سيناريو وحوار الكاتب السوري بلال شحادات ونادين جابر، وإخراج اللبناني فيليب أسمر.
«صالون زهرة»
تحرص نادين نجيم خلال الفترة الحالية على بدء مرحلة جديدة وأكثر اختلافاً، بعد نجاحها في مسلسل «صالون زهرة»، الذي عُرض منه موسمان ونال إشادات واسعة من جمهورها.
وكان آخر أعمال نادين مسلسل «وأخيراً»، الذي عُرض رمضان الماضي، وتعاونت فيه للمرة الثالثة مع قصي خولي، بعد «عشرين عشرين»، و«خمسة ونص»، والأخير يتكون من 15 حلقة، ومن إخراج أسامة الناصر.

نادين نجيم
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