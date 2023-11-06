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5 طرق آمنة لزيادة وزنك

5 طرق آمنة لزيادة وزنك
7 نوفمبر 2023 01:10

القاهرة (الاتحاد)

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يولي الغالبية العظمى من الأشخاص أهمية كبيرة لخسارة الوزن، حيث تركز الثقافات المختلفة على النحافة كصورة مثالية للجسد، وونقل موقع «Very Well Fit» الأميركي، عن خبراء الصحة أن نقص الوزن قد يتسبب في مشاكل صحية عديدة، إلا أن هناك العديد من الطرق التي تساعد على زيادة الوزن بطرق آمنة، ومنها:
شريحة خبز
يمكنك إضافة شريحة من خبز الحبوب الكاملة مع زبدة الفول السوداني إلى وجبة الإفطار، حيث تُعد هذه الوجبة غنية بالسعرات الحرارية والدهون والبروتين، فزبدة الفول السوداني أو اللوز أو الجوز مليئة بالبروتين وتحتوي أيضاً الكثير من الدهون الصحية، كما أن الحبوب الكاملة مصدر مهم للألياف.
الحليب
يحتوي الحليب كامل الدسم على البروتين والكالسيوم وفيتامين (د)، مما يمثل مصدراً غنياً بالفوائد، كما يمكن تناول عصير الخضراوات أو الفاكهة الطبيعية الذي لا يحتوي على أي إضافات مثل السكر.
الجبن والبيض
يضيف الجبن بعض السعرات الحرارية في وصفة البيض المخفوق، كما يمكن إضافة بعض الخضراوات الصحية، مثل السبانخ والفلفل، وطهيه بمعلقة من زيت الزيتون أو زيت الأفوكادو.
الشوفان
يمكنك زيادة السعرات الحرارية المغذية بإضافة الشوفان والمكسرات إلى الزبادي اليوناني وتحليته بملعقة من العسل.
خضراوات نشوية 
تشتهر الخضراوات النشوية مثل البطاطس بأنها غنية بالكربوهيدرات والألياف والمعادن، ويمكنك إضافة المزيد من القشطة وزيت الزيتون للحصول على سعرات حرارية أكثر.

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