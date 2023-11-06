المزروعي... يدعم الأطفال مرضى السرطان

خولة علي (دبي)

نجح المغامر خليفة المزروعي في الوصول إلى قمتي جبل كاسبيك، الذي يعتبر خامس أعلى قمة في القارة الأوروبية بارتفاع يصل إلى 5842 متراً دعماً للأطفال مرضى السرطان، وتمثل واحدة من القمم السبع التي تُعد وجهة مهمة للمغامرين حول العالم، متحدياً الصعاب ومتسلحاً بالإرادة والتحدي، ومتغلباً على أصعب الجبال من حيث سرعة العواصف الثلجية وتقلبات المناخ.

فقدان مغامر

قال المزروعي: الوصول إلى القمتين خلال مدة قصيرة لا تزيد على 25 يوماً، يُعتبر إنجازاً كبيراً، في حين نجد أكثر المغامرين يكتفون برحلة واحدة فقط ليقوموا بمهمة أخرى بعد سنة أو سنتين، ولكن نتيجة التشجيع والدعم الذي أتلقاه من المتابعين، ما إن أنتهي من مغامرة حتى أنطلق إلى أخرى، لا تقل تحد وخطورة عن سابقتها.

ونظراً لصعوبة الرحلة وخطورتها، كان الفريق يضم 40 مغامراً من جنسيات مختلفة، لكن لم يصل إلى القمة سوى 14 شخصاً.

لحظة انتصار

وأضاف المزروعي أن رحلة الصعود استغرقت 9 أيام، وراعينا التدرج في الارتفاعات ليتمكن الجسم من التأقلم مع كل ارتفاع، ومواجهة انخفاض نسبة الأوكسجين والضغط الجوي، إلى جانب تعرضنا لغزارة الثلوج وشدة العواصف، وكانت لحظة الوصول إلى القمة بمثابة انتصار للمغامرين، وخلال 25 يوماً من تواجده بهذه المرتفعات الروسية واعتلائه قمة إلبروس كانت شعلة التحدي مستمرة ولم تنطفئ لديه، حيث مكث لمدة ثلاثة أيام فقط للراحة، ثم انتقل من قمة جبل إلبروس إلى صعود قمة جبل كاسبيك بارتفاع 5340 متراً، والتي تعتبر واحدة من أصعب قمم جبال روسيا.

رسالة إنسانية

عن مشاركته في الرحلة، يؤكد المزروعي أن كل رحلة تحمل رسالة إنسانية للعالم، منها دعم الأطفال مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى مساندة، والعمل على منحهم بصيص أمل للحد من معاناتهم وتشجيعهم على مقاومة المرض، ومن جهة أخرى تواجد عدد من الشباب الإماراتي أعلى قمم العالم، هو بحد ذاته رسالة أيضاً تعبر عن قدرة هؤلاء الشباب على تحدي الصعاب وقهر المستحيل.