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مهرجان الأضواء "ديوالي" يقدم عروضاً ترويجية حصرية في دبي

مهرجان الأضواء "ديوالي" يقدم عروضاً ترويجية حصرية في دبي
7 نوفمبر 2023 16:02

يقدم مهرجان الأضواء "ديوالي" - الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة ويستمر حتى 16 نوفمبر الجاري- مجموعة من العروض الترويجية الحصرية على تشكيلة واسعة من المنتجات بما فيها المجوهرات والذهب والهدايا والأزياء في عدد من أكثر المتاجر المفضلة في المدينة والتي تعكس الثقافة المتنوعة التي تتميز بها دبي.

ويضم المهرجان عدداً من العروض الترويجية التي تشمل تخفيضات تتراوح ما بين 25 و75 % إلى جانب إمكانية الفوز بالعديد من الجوائز أثناء التسوق مع الأصدقاء وأفراد العائلة خلال فترة مهرجان الأضواء "ديوالي".

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كما يقدم "ديوالي" عروضاً على العديد من المنتجات الخاصة بالحدث مثل المأكولات والحلويات والملابس والمجوهرات والحرف اليدوية وديكورات المنزل واللوحات ومجموعة واسعة من المنتجات الهندية الأخرى.

 

المصدر: وام
مهرجان الأضواء
ديوالي
الهند
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