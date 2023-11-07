إصدارات بـ«الشارقة للكتاب».. تُعد الأطفال للمستقبل

الشارقة (الاتحاد) بات «معرض الشارقة الدولي للكتاب» أحد أهمّ المعارض التي يترقبّها أولياء الأمور للحصول على أحدث الإصدارات التي تتعلّق بتنمية مواهب وقدرات أطفالهم في شتى المجالات، حيث تجتمع أكثر من 2033 دار نشر لتقدّم كُتباً ووسائل تعليّميّة تُعزّز ثقافة ومعارف الصغار وتأخذ بأيديهم نحو تشكيل مستقبلهم.

انطلاقاً من كُتب العلوم والاكتشاف، تتوفّر لدى الأهالي مجموعة متنوّعة من هذا النوع من الإصدارات، مثل «المجموعة العلميّة للعلوم المسليّة والمفيدة»، وسلسلة «الكيمياء والفيزياء والرياضيات المسليّة»، التي تتوفر بدعم صوتي وتتيح للصغار واليافعين تطوير قدراتهم ومواهبهم في هذه العلوم بشكل تفاعلي، عبر العديد من التجارب العلميّة المبسّطة.

وإذا ما توجّهنا إلى السلوكيات والأخلاق الحميدة والتربيّة، فهناك سلسلة «حنتوش وحنتوشة» التي صدر منها حتى الآن 9 إصدارات، وتتناول العديد من السلوكيات مثل الاعتذار والسهر والسلوكيات السلبيّة وأدب الردّ ونظافة المنزل، والمحافظة على الأشياء والحساسيّة المفرطة، وغيرها الكثير، إلى جانب إصدارات أخرى مثل «السرّ العجيب» الذي يشرح لهم أثر الصلاة على حياتهم.

أمّا مركز التفكّر للتدريب والتطوير التربوي، فيقدّم للزوّار أفضل سلسلة قصصيّة تربوية للأطفال بعنوان «تفكّر مع أنّوس»، والتي تتناول التفكّر في العديد من الموضوعات، كأسماء الله الحسنى، والعلاقات الاجتماعيّة، وجمال الاختلاف والأفكار والمشاعر وغيرها، إضافة إلى إصدار «رحلة الإيمان: الطريق من مكة إلى المدينة»، و«مغامرات الفضاء» التي تحتوي على ألعاب تفاعليّة على شكل أسئلة ومسابقة بين الأطفال لترسيخ المعلومات التي تقدمها السلسلة في مجالات الأخلاق والعلوم.

ولا يقتصر الأمر على ذلك وحسب، بل تتجاوز الإصدارات هذه المجالات لتطال كلّ ما يتعلّق بالطفل منذ مراحله المبكرة حتى إعداده بشكل استثنائي، ليكون قادراً على التعامل مع مستجدات العصر والانطلاق في طموحاته بشكل ممنهج ومدروس، بعيداً عن العشوائيّة في القرارات والاختيارات.