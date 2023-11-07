الأربعاء 8 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

للمرة الأولى منذ 54 عاماً.. «بيتلز» تتصدر في بريطانيا

أعضاء فرقة «بيتلز» (أ ف ب)
8 نوفمبر 2023 01:03

لندن (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
مذكرة تفاهم بين "كليفلاند كلينك أبوظبي" وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
روبوتات ترجمة حسب احتياجات المستخدم

تصدرت فرقة «بيتلز» ترتيب الأغنيات في بريطانيا للمرة الأولى منذ 54 عاماً بأغنية «ناو أند ذِن» (Now and Then)، التي جمعت الفرقة الإنجليزية الشهيرة بفضل الذكاء الاصطناعي، على ما أفادت أمس المنظمة التي تُعدّ التصنيف.
وأوضحت «أوفيشل تشارتس» أن الأغنية التي طُرحت مؤخراً، وسجّلها جون لينون في الأساس، وأكملها بعد وفاته أعضاء الفرقة الآخرون، تتقدّم راهناً على الأغنيات المنافسة. ويؤشر هذا المنحى إلى أن الفرقة الرباعية قد تحتل المركز الأول في الترتيب الأسبوعي التالي الذي يُنشر الجمعة المقبل، مطيحةً من الصدارة النجمة الأميركية تايلور سويفت.
«ناو أند ذِن» هي الأغنية الثامنة عشرة للفرقة تتصدر الترتيب، كان أولها «فروم مي تو يو» عام 1963 وآخرها كانت «ذي بالاد أوف جون أند يوكو» عام 1969، قبل وقت قصير من انفراط عقد المجموعة في أبريل 1970.
وجرى استنباط «ناو أند ذِن» استناداً إلى نسخة أوليّة لها سجّلها جون لينون في سبعينيات القرن العشرين داخل شقته في نيويورك، وبعد وفاته عام 1980، أعطتها أرملته يوكو أونو عام 1994 لأعضاء الفرقة الآخرين. وأتاحت تقنيات الذكاء الاصطناعي في الآونة الأخيرة عزل صوت لينون ومزجه مع تسجيلات لمغنّين آخرين، من بينهم جورج هاريسون قبل وفاته عام 2001، وتولى استكمال الأغنية وإصدارها العضوان الأحياء بول مكارتني (81 عاماً) ورينغو ستار (83 عاماً).

بيتلز
فرقة بيتلز
بريطانيا
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
عمر العلماء: خطة عمل لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية
علوم الدار
عمر العلماء: خطة عمل لتطوير المواهب وبناء قدرات الكوادر الإماراتية
اليوم 15:17
«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
الرياضة
«أوروبا بالعربي».. «لكمات» هالاند و«إعصار» أتلتيكو و«ليالي باريس الحزينة»!
اليوم 15:13
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
علوم الدار
الإمارات «همزة وصل» بين القيادات الدينية في العالم لمواجهة التحديات المعاصرة
اليوم 15:11
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
الرياضة
صراع العمالقة في «تحضيري جوهرة تاج زايد» للخيول بأبوظبي
اليوم 15:00
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اقتصاد
اقتصادية الشارقة تنفذ زيارات ميدانية لعدد من المصانع في الإمارة
اليوم 14:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©