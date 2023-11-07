5 نصائح تربوية تشكّل شخصية ابنتك

ترجمة: عزة يوسف

أوضح خبراء التربية، أن هناك صفات يتعين على الوالدين دمجها في أسلوبهم أثناء تربية بناتهم، حيث لا يمكن تشكيل شخصية الأطفال وسماتهم من خلال إخبارهم بما يجب أن يكونوا عليه، لأن الكلمات تحمل الكثير من القوة، لكن الأطفال يتعلمون أكثر من خلال مراقبة بيئتهم وذويهم، ونقلت جريدة «Times of India» بعض النصائح في هذا الصدد، ومنها:



المهارات

يجب تمكين ابنتك عن طريق غرس المهارات التي تتيح لها القيادة وتعزيز بعض الصفات، مثل الثقة بالنفس واتخاذ القرار وحل المشكلات، فعليك أن تشجعها على القيام بأدوار قيادية مؤثرة في الأنشطة المدرسية أو المجتمعية، وعلّمها أن تكون مسؤولة عن أفعالها، لتصبح شخصية مؤثرة.



الرياضة

توفر الرياضة دروساً لا تقدر بثمن في الحياة، مثل الانضباط والعمل الجماعي والمرونة والشعور بالإنجاز، لذلك شجّع اهتمام ابنتك بالرياضة، وادعمها ضمن فريق مدرسي أو ناد، إذ يمكن للرياضة أن تعزز احترامها لذاتها ولياقتها البدنية وتعلّمها كيفية التنافس والتعاون، بجانب تعزيز شعورها بقوتها ورفاهيتها الجسدية.



الاكتفاء

من الأمور بالغة الأهمية تعليم ابنتك الاستقلال منذ سن مبكرة، علمها المهارات الحياتية العملية، على الأقل فيما يتعلق بالعناية بنفسها، مثل الطبخ، وتنظيف غرفتها، وغسل الملابس، ثم المهام المنزلية الأساسية والتسوق لشراء البقالة وما إلى ذلك، فالاكتفاء الذاتي يعزز الثقة بالنفس ويكسبها المرونة، ويجعلها تتحمل المسؤوليات وتواجه التحديات بمفردها، ما يسمح لها بتطوير مهارات حل المشكلات.



الاستقلال المالي

يعتبر الاستقلال المالي حجر الزاوية في الثقة بالنفس، عليك تثقيف ابنتك حول الميزانية والادخار والاستثمار، وعندما تكبر وتصبح شابة، شجعها على كسب المال من خلال وظائف مناسبة بدوام جزئي أو أعمال تدريب، وشجعها على التخطيط لمستقبلها المالي.



حرية السفر

يفتح السفر آفاقاً جديدة، ويوسع منظور المرء ويعلّم القدرة على التكيف، لذلك شجع ابنتك على استكشاف العالم، سواء من خلال الرحلات العائلية أو مع أصدقائها أو المغامرات الفردية عندما تصل لسن مناسب، لأن تجربة الثقافات والبيئات المختلفة تعزز الاستقلال والقدرة على التكيف والشعور بالمغامرة.