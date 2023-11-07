الوسمي.. ينعش «ذاكرة الأغنية الإماراتية»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعرب الفنان الوسمي عن فخره بمشاركته، أمس، في إحياء حفل ضمن السلسلة الفنية التي يتم تنفيذها في مهرجان الحرف والصناعات التقليدية في مدينة العين، تحت عنوان «ذاكرة الأغنية الإماراتية»، مشيراً إلى أنه من عشاق التراث، ودائماً ما يقدم عبر حساباته بمواقع التواصل أغنيات لعمالقة الفن الجميل، ويؤديها بتوزيع مختلف، دافعاً منه لإحياء الأغاني التراثية والشعبية.



حب التراث

لفت الوسمي إلى أن المهرجان الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تفرد في نسخته التاسعة التي تستمر حتى 20 نوفمبر الجاري في سوق القطارة بالعين، بتنفيذ سلسلة «ذاكرة الأغنية الإماراتية» التي يشارك في إحيائها مجموعة من الفنانين الإماراتيين المتميزين طوال فترة المهرجان، منهم هزاع الرئيسي ومحمد المنهالي وعبد المنعم العامري ويارا ورقية ماغي، الذين يجتمعون في حب التراث والأغاني الشعبية القديمة التي لا تزال محفورة في ذاكرة الناس حتى وقتنا هذا، منوهاً إلى أنه قدم في حفله باقة من الأغنيات القديمة التي لاقت تفاعلاً كبيراً من زوار المهرجان، ومنها 4 أغانٍ للفنان علي بن روغة وهي: «يا علي»، «تختلي بالشوق»، «البارحة» و«تصاويب الهوا»، كما أدى باقة من أغنياته الشهيرة، منها: «أنا شفتك»، «لك تزين»، و«سلام العشق».



فرصة ثمينة

وأضاف الوسمي: «كانت مشاركتي في (ذاكرة الأغنية الإماراتية) في مهرجان الحرف والصناعات التقليدية فرصة ثمينة لاستكمال ما بدأته، بحكم أنني بين فترة وأخرى أقدم من خلال حساباتي بمواقع التواصل، مجموعة من الأغاني التراثية بشكل مطور وحديث، في خطوة لإحياء أغنيات الزمن الجميل، كما قدمت عملاً فنياً باسم (المُغرم) الذي ضم 4 مقاطع من أغاني الفنان القدير علي بن روغة، هي (مرحبا يا سيدي ساداتي) و(بسك بسك) و(يا كحيل الطرف) و(أهلا بنسيم هب من صوب عربي)، ونال العمل رواجاً لافتاً، وجاءتني ردود أفعال إيجابية من قبل الجمهور للاستمرار على هذا النهج»، لافتاً إلى أنه يستعد في الوقت الحالي لتنفيذ مجموعة من الأغنيات القديمة لفنانين آخرين سيطرحها خلال العام المقبل.



ميني ألبوم

وأكد الوسمي، أنه يستعد مع بداية عام 2024 لتنفيذ عدد من الأغاني المنفردة الجديدة، التي من المقرر أن يجمعها في «ميني ألبوم»، وسيضم بعض الأغاني التي قدمها مؤخراً ونالت صدىً كبيراً، ومنها: «دايم أتوله» و«أنا السبب» و«نصفت قلبي»، وقال: «مع وجود الـ (سوشيال ميديا) وموقع (يوتيوب) تغيرت المعادلة، من ناحية تسويق الأعمال وانتشارها بسرعة أكبر، وقد لاحظت ذلك الأمر حينما قررت تقديم أغنيات (المُغرم) على حساباتي بمواقع التواصل و(يوتيوب)، حيث حققت انتشاراً كبيراً، وحصدت العديد من ردود الأفعال من خلال تعليقات الجمهور، لذلك فإن توجهي الأكبر في المرحلة المقبلة سيكون من خلال هذه المنصات».



أغنيات منفردة

قدم الوسمي مؤخراً باقة من الأغاني المنفردة التي نالت رواجاً لافتاً، منها «كم من شوفك أنا عدّي»، كلمات ضاحي خلفان خميس العميمي وألحان من التراث، و«استمد الشوق» كلمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وألحان فايز السعيد.



إرث عريق

أشاد الوسمي بالدور الكبير الذي تلعبه المهرجانات التراثية والثقافية في الإمارات التي تهتم بالحرف والفنون التقليدية، وتعزز وعي الجمهور حول ماضي الأجداد والحرف اليدوية والعروض الأدائية التي تقدمها فرق الفنون الشعبية، بهدف التعريف بهذا الإرث العريق، والمحافظة عليه، والترويج له على الأصعدة كافة.