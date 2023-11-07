روبوتات ترجمة حسب احتياجات المستخدم

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

بعد قرابة العام على الإطلاق المدوّي لبرمجية الذكاء الاصطناعي التوليدي «تشات جي بي تي»، قدمت شركة «أوبن إيه آي» الناشئة أحدث ابتكاراتها، وهي روبوتات للدردشة وتقديم المشورة يمكن تخصيصها حسب متطلبات المستخدمين، وبأدوات أكثر كفاءة وأقل تكلفة للمطورين.

وقال رئيس الشركة سام ألتمان: لدينا الآن نحو 100 مليون مستخدم نشط كل أسبوع.. والأمور تسير بشكل جيد.. وسوف يستفيد المستخدمون قريباً من ميزات أكثر تطوراً وأكثر دقة، أهمها إنشاء برنامج الدردشة الآلي الخاص بهم، دون الحاجة حتى إلى معرفة بالبرمجة.