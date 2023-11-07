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حديقة الفراشات - أبوظبي تفتح أبوابها قبل نهاية العام

حديقة الفراشات - أبوظبي تفتح أبوابها قبل نهاية العام
8 نوفمبر 2023 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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نقطة جذب فريدة تضيفها أبوظبي لقائمة وجهاتها الترفيهية المميزة مع افتتاح «حديقة الفراشات أبوظبي» قبل نهاية العام الحالي... وتعد الحديقة التي أعلنت عنها «القناة»، الوجهة المفضلة في أبوظبي، الأولى من نوعها في العاصمة، وتقع بجوار «ناشونال أكواريوم» وتحوي الحديقة 40 نوعاً من الفراشات بإجمالي 2000 فراشة، ومجموعة مذهلة من النباتات والحيوانات.
ويتألف المشروع من مناطق آسيا والأميركيتين و«إيدن كافيه».. وسينطلق الضيوف في مغامرة رائعة وهم يستكشفون الحديقة، وتتاح لهم فرصة مراقبة الفراشات في بيئتها الأصلية، والتفاعل معها بحرية.. وتهدف الحديقة إلى دمج عنصري الترفيه والتعليم في جولات ممتعة.

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