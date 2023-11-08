«الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة» يستضيف ستيفن سيغوفيا

الاتحاد (أبوظبي)

كشف معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة، عن استضافة فنان الرسوم الفلبيني ستيفن سيغوفيا، الذي يشتهر برسوماته في عدد من القصص المصورة، ومنها «مارفل»، «باتمان»، «ستار وورز»، «إكس مان»، و«مون نايت»، للمشاركة في الدورة الجديدة من الفعالية، التي تُقام في الفترة بين 9 - 11 فبراير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وبدأ ستيفن سيغوفيا مسيرته في مجال كتب القصص المصورة في سن 16 عاماً، حيث عمل على عدد من القصص المصورة في «دي سي كومكس»، ومن بينها «سوبر مان»، «ريد هود» و«الخارجين عن القانون»، ما ساهم في إرساء حضوره بصفته إحدى المواهب الصاعدة في المجال.

ومن المقرر عودة العديد من الفعاليات في النسخة الجديدة من المعرض، بما فيها مسرح المهرجان، الذي يستضيف عروضاً استعراضية وموسيقية، ومسابقة الكوسبلاي، حيث يمكن للمعجبين ارتداء أزياء شخصياتهم المفضلة، إلى جانب رواق الفنانين، الذي يجمع مئات المواهب المحلية والفنانين العالميين، بالإضافة إلى ساحة الألعاب الإلكترونية، حيث يمكن لعشاق الألعاب الإلكترونية التنافس في بطولات كبرى.

ويُعتبر معرض الشرق الأوسط للأفلام والقصص المصورة الذي شهد في نسخة العام الماضي، إقبالاً غير مسبوق بحضور أكثر من 35,000 زائر على مدار 3 أيام، هو مهرجان ثقافة البوب الأضخم في المنطقة، ويُقام سنوياً للاحتفال بالأعمال السينمائية والتلفزيونية والخيال العلمي وإنتاجات الرسوم المتحركة والقصص المصورة والمقتنيات، بإرث يمتد إلى 12 عاماً. ويوفر المعرض التجربة الأفضل لعشاق الأفلام والقصص المصورة في أبوظبي.