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الترفيه

«ياس مارينا» يتألق في سباق جائزة أبوظبي الكبرى

«ياس مارينا» يتألق في سباق جائزة أبوظبي الكبرى
8 نوفمبر 2023 16:03

أبوظبي (الاتحاد)
مع ازدياد مشاعر الترقب والحماس المرتبطة بأسبوع سباق أبوظبي الترفيهي الذي يلي جولات سباق الجائزة الكبرى للفورمولا- 1، يستعد «ياس مارينا» حالياً لاستضافة نهاية أسبوع حافلة بتجارب الطعام العالمية وحفلات البرانش العالمية والحفلات الفنية الميزة، بالإضافة إلى الإعلان عن افتتاح عدد من الوجهات الجديدة. ويمكن للضيوف زيارة منصة «فيراري بروسيكو» والتقاط الصور التذكارية على منصات تتويج المراكز الثلاث الأولى، والاستمتاع بأنغام الجيتار مع فرقة «مارياتشي» التي تتجول في أنحاء «ياس مارينا».
وستقدم فرقة «أوريجامي للباليه» عروضاً حية تجمع بين فن الأوريجامي ورقص الباليه، ويتاح للزوار مشاهدة عروض فرقة «ميستك ميميز» الصامتة.
وتضفي فرقة «دي إكس بي براس باند» مزيداً من البهجة على أنغام موسيقاها المميزة، بينما تختتم الأمسية بعرض الليزر أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث ستملأ الأضواء «ياس مارينا» في عرض ضوئي مذهل يخطف الأنفاس.

 

ياس مارينا
جائزة أبوظبي الكبرى
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