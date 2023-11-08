«ميتا السينمائي».. يعزّز دور المرأة

الاتحاد (دبي)

انطلقت، أمس، فعاليات النسخة الـ 6 من «منتدى ميتا السينمائي» في فندق «جراند حياة» بدبي، والذي يُعد الملتقى السينمائي الأكبر والأكثر تأثيراً في الأسواق الناشئة، حيث أصبح المنتدى منصة رئيسة لتبادل الأفكار والاستراتيجيات والابتكارات التي ترسم وتشكِّل قطاع السينما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ودول رابطة الدول المستقلة.

ركزت نسخة هذا العام من المنتدى بشكل خاص على دور المرأة في عالم السينما وصناعة الأفلام، كما شهد المنتدى أجندة تتضمن عقد مؤتمرات وجلسات نقاشية، وعروضاً أولى للأفلام، وورش عمل وندوات احترافية ودورات تدريبية متخصصة، وحفلاً لتوزيع الجوائز «بلاك تاي»، فضلاً عن عقد مجموعة من الجلسات الفرعية لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالمحتوى السينمائي والمشاريع الإنشائية لدور السينما.

وقالت ليلى مسينائي، مؤسِسة «منتدى ميتا السينمائي»: يعكس نجاح المنتدى التزامنا الراسخ بتعزيز المشهد السينمائي في الأسواق الناشئة، وقد عززت نسخة هذا العام للمنتدى من إيماننا بقوة التعاون، والابتكار، والتجارب المشتركة في قطاع صناعة السينما.