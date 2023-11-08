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مسارات أبوظبي تتصدر وجهات المشي في الدولة

مسارات أبوظبي تتصدر وجهات المشي في الدولة
9 نوفمبر 2023 00:47

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار تعاونها مع «أبوظبي 360»، سلطت الدكتورة ميشيل تشامبلين، اختصاصي معالجة الأقدام، الضوء على أبرز المسارات المناسبة للمشي في الإمارات، وجاء كورنيش أبوظبي ومتنزه قرم الجبيل وجزيرة الحديريات في صدارة قائمة الوجهات المثالية لممارسة هذا النشاط.
ويمكن ممارسة المشي على مسار كورنيش أبوظبي المميز بمعدل 10.000 خطوة، بدءاً من الجانب الشرقي والالتفاف حتى الوصول إلى المرسى، ويتيح متنزه قرم الجبيل المشي لما يتراوح بين 1.500 و2.500 خطوة، وسط أشجار القرم، فيما تتميز الحديريات بممشى تراثي تزينه نقاط تعليمية ومنحوتات عصرية، وتضم القائمة قناة دبي المائية، وبحيرات القدرة، وبحيرة الحب في دبي، ووادي شوكة في رأس الخيمة.

أبوظبي
الإمارات
مبادرة أبوظبي 360
كورنيش أبوظبي
جزيرة الحديريات
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