ليالٍ شتوية صحراوية في موسم ليوا الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

بعد نجاح موسمها الأول العام الماضي، تعود التجربة الصحراوية المميزة التي تقدمها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في قرية ليوا، بين 8 و31 ديسمبر، لتوفر أنشطة شتوية فريدة.

وترحب منطقة الألعاب والكرنفال بزوار قرية ليوا من العائلات، بينما يمكن لهواة التسوق والطعام الاستمتاع بالسوق التقليدي، فيما تقدم القرية عروضاً مميزة لألمع النجوم نهاية كل أسبوع وحتى ليلة رأس السنة الجديدة، مصحوبة بفعاليات مميزة وألعاب نارية.

وتستضيف قرية ليوا فعاليات متنوعة عبر ست مناطق متميزة هي: اكتشف سحر السوق، وتجول في الواحة، وموقع الصور وصنع الذكريات، وعش لحظات لا تنسى في الوادي، وفي قلب القرية، وتحيا الصحراء بالكرنفال، وأخيراً كن مستعداً لتجربة لا مثيل لها على المسرح الرئيس.