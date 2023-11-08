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«الحرف والصناعات التقليدية».. منصة تراثية بالعين

سعيد بن طحنون وعدد من الحضور خلال متابعة فعاليات مهرجان الحرف والصناعات التقليدية (وام)
9 نوفمبر 2023 00:47

العين (وام)
تتواصل فعاليات مهرجان «الحرف والصناعات التقليدية» في نسخته التاسعة، والذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة - أبوظبي، برعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بسوق القطارة في منطقة العين، بحضور معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، وعدد من الشخصيات وكبار المسؤولين.

منصة المثالية
قال معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، إن المهرجان يُعد المنصة المثالية التي تحتفي بتراث دولة الإمارات العريق من الحرف والصناعات التقليدية، وتُشجِّع على المحافظة عليها وتطويرها، مع تسلّيط الضوء على تراثنا الإماراتي النابض بالحياة، وثقافتنا المعاصرة الإبداعية والمبتكرة. وأضاف معاليه أن هذا المهرجان يساعد على تعريف الجيل الحالي من المواطنين والمقيمين على الحرف والصناعات التقليدية الإماراتية عن كَثَب، باعتباره مهرجاناً تراثياً حضارياً مهماً، لغرس قيم احترام التراث والتاريخ في الأجيال الجديدة، وتعريفهم بهذه الحرف والصناعات العريقة التاريخية التي نسجها الآباء والأجداد.

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مهارات الحرفيين
يهدف المهرجان بنسخته التاسعة، والذي يستمر حتى يوم 20 نوفمبر الجاري، إلى تسليط الضوء على مهارات الحرفيين والتعريف بالإرث العريق الذي تختزنه دولة الإمارات بشكل عام، ما يسهم في الترويج لمدينة العين وجهةً سياحيةً وثقافيةً مميزةً، والمساهمة في تسويق منتجات الحرف والصناعات التقليدية والمحافظة عليها والترويج لها، وتوظيف الحرف والصناعات التقليدية كأحد مصادر تنويع الدخل الوطني.

ذاكرة الأغنية الإماراتية
ويحتضن المهرجان بين أروقته، العديد من الأنشطة والفعاليات الموسيقية المميزة، ضمن سلسلة ذاكرة الأغنية الإماراتية، ويعرض فيه منتجات حرفية وتقليدية، وأكلات وأزياء شعبية، وأدوات زينة، وأعشاب الطب الشعبي، وأدوات الرحلات والتخييم، وأدوات الصقارة، وركن الصقارة ومعدات الصيد بالصقور، ومجلس الشعراء، إلى جانب عروض مميزة للفنون الشعبية التي تتضمن الرزفة، واليولة، والربابة، والتغرودة، والشلة، والعازي.

دعم الأسر المنتجة 
يعمل المهرجان بشكل وثيق مع الأسر المنتجة المتخصصة في ممارسة الحرف والصناعات التقليدية التي تنشط في هذا المجال، من خلال دعمها ومساعدتها على التكيف مع متطلبات السوق المتجددة، حيث تشارك أكثر من 100 عائلة في المهرجان الذي يهدف إلى زيادة دخلهم من خلال الجهود التسويقية، وتشجيعهم على الابتكار في منتجاتهم.

مهرجان الحرف والصناعات التقليدية
الإمارات
العين
دائرة الثقافة والسياحة
طحنون بن محمد
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