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إجازة دواء للسكري لخسارة الوزن

إجازة دواء للسكري لخسارة الوزن
9 نوفمبر 2023 12:13

أعلنت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية البريطانية ترخيص استخدام دواء لمرض السكري لمساعدة البالغين الذين يعانون من السمنة بإدارة الوزن وخسارته.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) بأنه يمكن لمثل هؤلاء المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية على صلة بالوزن، مثل مقدمات السكري وضغط الدم المرتفع والكوليسترول المرتفع أو مشاكل القلب، الحصول على عقار تيرزباتايد في حال الحصول على موافقة من المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية (نايس). 
وكان معهد نايس قد وافق على استخدام هيئة الصحة الوطنية عقار خسارة الوزن المعروف أيضا باسم مونجارو، الذي يأتي في شكل حقن، في سبتمبر الماضي كخيار للمرضى الذين يعانون من النوع الثاني من السكري والتي تكون حالتهم خارجة عن السيطرة. يشار إلى أن المكون النشط في العقار يعمل عن طريق جعل المريض يشعر بأنه ممتلئ وأقل جوعاً، وجعلهم يمرون بفترات أقل من اشتهاء الطعام.

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المصدر: وكالات
السكري
مرض السكري
خسارة الوزن
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