وجبات رومانية شهيرة بلمسات إيرينا بـ«الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

شاركت الطاهية الرومانية إيرينا جورجيسكو، الحاصلة على جائزة جيمس بيرد المرموقة في الولايات المتحدة «فئة المخبوزات»، جمهور معرض الشارقة للكتاب، الكثير من المعلومات حول الطعام الروماني التقليديّ، جاء ذلك خلال فقرة تفاعلية استضافها «ركن الطهي» ضمن فعاليات المعرض في دورته الـ 42 التي انطلقت تحت شعار «نتحدثُ كتباً»، والذي يتواصل في «مركز إكسبو الشارقة» حتى 12 من نوفمبر الجاري.

اختارت إيرينا جورجيسكو أن تعرف الجمهور العربي على ثلاثة من أشهر الأطعمة التي لا تخلو طاولة في بوخارست منها، أولى هذه الوصفات، هي طبق «الدجاج المطبوخ مع الزلابية»، حيث حضّرت جورجيسكو الزلابية أولاً، بمزج الدقيق مع الماء والبيض، والقليل من زيت عباد الشمس، وبعد صنع العجينة قامت بقليها في الزيت، ثم أضافت القليل من مرق الدجاج عليها.

ونصحت جورجيسكو الحضور أن يقوموا بإعداد الدجاج بالتزامن مع الزلابية، وبعد أن ينضج الطبق، وتطفئوا النار، قطعوا الثوم لشرائح صغيرة وضعوها في الطبق، سيكون الماء ساخناً للغاية، وسينضج الثوم بشكل لذيذ، على عكس لو وضع الثوم في البداية، وأخذ مدةً طويلة في الطهي».

أما الوجبة الثانية التي شاركتها إيرينا مع جمهور الشارقة الدولي للكتاب، فهي حساء الخس مع البصل، من كتابها الشهير «كارباثيا»، وعن الوجبة قالت «هذه واحدة من الوجبات التقليدية الأكثر شهرة في منطقة ترانسلفانيا برومانيا، والتي اشتهر سكان جبال الكاربات بتناولها، ولها أصول عثمانية، وهي حساء الخس مع البصل، ونطلق عليها (كوربة) كما يسميها الأتراك».

فيما كانت الوجبة الأخيرة بركن الطهي، تتمثل في «خبز اللانجوس مع المربى والكريمة» وهي مشهورة في المطبخ المجري والروماني والصربي، وتشبه عجينته «البان كيك» إلى حد كبير، ولتحضيره يتم مزج الماء أو الحليب مع الدقيق والخميرة والملح، بشكل يدويّ أو باستخدام آلة العجن، ويضاف الباكينغ بودر، ثم تترك لمدة 30 دقيقة في مكان دافئ، ثم بعد ذلك تقطع العجينة لأربعة أجزاء على شكل دائرة، وتقلى في الزيت لمدة 3 دقائق، وعندما تقلى تُقدم مع الكريم والمربى.