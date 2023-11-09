بالصور.. 9 مدن «جبلية» تتيح التزلج والتجديف

ترجمة: عزة يوسف

تضم الولايات المتحدة الأميركية العديد من المدن الجبلية التي تتمتع بمشاهد مذهلة في الشتاء والصيف، حيث قدم موقع Stars Insider قائمة ببعض أجمل تلك المدن، وهي:

غلينوود سبرينغز

تقع في ولاية كولورادو، حيث يمكن رؤية طريق البحيرة المعلق والينابيع الساخنة وحديقة المغامرات في كهوف غلينوود، كما يمكن ركوب الدراجات والمشي والتجديف في المياه البيضاء.

ليفنوورث

توجد في ولاية واشنطن، وفيها مزرعة حيوانات الرنة وحديقة ووترفرونت وحديقة فرونت ستريت، وهناك يمكن زيارة المهرجان الصيفي أو التزلج على الجليد.

غاتلينبرغ

تقع في ولاية تينيسي، وفيها حديقة جبال سموكي العظيمة الوطنية وحديقة جبال أوبر وحديقة أناكيستا، ويمكن لزوارها ركوب الخيل والتجديف.

تالكيتنا

تقع في ولاية ألاسكا، وهناك يمـكن مشاهـــدة بحيـــرة بيرز ومتحف جمعية تالكــيتنا التاريخي، ويـتــاح صيــد الأسماك والقــيام برحلــة في النهــر.

فايتفيل

تقع في ولاية كارولاينا الشمالية، وهناك يمكن زيارة متحف العمليات الجوية وحديقة المحاربين القدامى، إضافة إلى المشي والقفز بالمظلات.

ليك بلاسيد

تقع في ولاية نيويورك، وفيها مجمع القفز الأولمبي وبحيرة ماونت جو ودرب شبه جزيرة بروستر الطبيعي، وهناك يمكن ممارسة رياضة التزلج على الجليد والتنزه والقيام بجولة في القارب.

بارك سيتي

توجد في ولاية يوتا، وفيها منتجع جبال بارك سيتي، ومتنزه يوتا الأولمبي، وهناك يمكن زيارة مهرجان صندانس السينمائي والمعارض وركوب الدراجات.

غراند ماريس

تقع في ولاية مينيسوتا، وفيها غابة غراند بورتاغ ستيت وبحيرة بوبلار، وهناك يمكن ممارسة التجديف وركوب الخيل والمشي.

تيلورايد

تقع في ولاية كولورادو، حيث شلالات بير كريك ومنتجع تيلورايد للتزلج، وهناك يمكن المشي بالأحذية الثلجية والتزلج والقيادة على الطرق الوعرة وحضور مهرجان تيلورايد بلو غريس.