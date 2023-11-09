أبوظبي (الاتحاد)

انتعاشة سينمائية يعيشها الممثل والمصارع الأميركي جون سينا هذا العام، حيث لعب بطولة 3 أفلام متنوعة مزجت بين الأكشن والكوميديا، وحققت مراكز متقدمة في شباك التذاكر، وهي Fast X مع فين ديزل، Hidden Strike مع جاكي شان، ويُعرض له فيلمه الجديد Freelance «عمل حر»، الذي يجسد فيه شخصية ضابط عمليات خاصة متقاعد يتولى مسؤولية حماية وتأمين صحافية خلال إجرائها حواراً صحفياً مع أحد السياسيين.

يشارك في بطولة الفيلم كل من أليسون بري، جوان بابلو رابا، كريستيان سلاتر، أليس إيف ومارتون كسوكاس، وهو من من تأليف جاكوب لينتز وﺇﺧﺮاﺝ بيير موريل، الفرنسي الذي تولى إخراج الفيلم الإماراتي «الكمين».

مغامرة وكوميديا

Freelance يمزج بين المغامرة والحركة والكوميديا، وتدور أحداثه حول العميل السابق في القوات الخاصة «ماسون بيتيس»، يجسده جون سينا، والذي يتجه إلى العمل كمحامٍ بعد تقاعده من الجيش، الأمر الذي يجعل حياته الأسرية مهددة بالانهيار بعدما يتعرض لمشاكل مع زوجته «أليس إيف»، لكن بحكم مهاراته القتالية يعرض عليه صديقه القديم «سيباستيان إيرل» الذي يلعب دوره كريستيان سلاتر صاحب إحدى شركات الحماية الخاصة، مهمة خاصة كعمل حر مقابل مبلغ مالي مجز. وهذا العمل يتمثل في مرافقة وحماية الصحافية الجريئة «كلير ويلينغتون» التي تلعب دورها أليسون بري، حيث تقرر إجراء مقابلة للمرة الأولى مع أحد السياسيين ويدعى «جوان فينيجاس» الذي يجسد دوره جوان بابلو رابا.

مهمة خطيرة

يوافق «ماسون بيتيس» على المهمة من أجل المبلغ المالي، وخلال وصوله مع الصحافية «كلير» لمقابلته، يتعرض الموكب الرسمي لهجوم مسلح من قبل جماعات وشركات كبرى ترغب في امتلاك ثروات البلاد، حينها يجد «ماسون» نفسه عالقاً في مهمة خطيرة وعليه إنقاذ نفسه وحماية الصحافية والسياسي، ويصبح على الثلاثي الهرب عبر الأدغال في محاولة للنجاة.

معارك احترافية

وسط هذه الأحداث الصعبة التي تعرض لها الثلاثي، تحاول الصحفية «كلير» الحصول على السبق الصحفي من خلال تغطية هذا الحدث الكبير وسط مواقف كوميدية تحدث بينهما وبين «ماسون». ومن جانب آخر يريد «جوان» النجاة من هذا الهجوم الشرس والوصول إلى القصر الرئاسي، ضمن مشاهد مليئة بالتشويق والمعارك القتالية الاحترافية.