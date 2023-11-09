مغامرو الإمارات يحتفون بالذكرى الرابعة لـ«كلايم أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لافتتاحه، نظم كلايم جزيرة ياس أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في الإمارات، فعالية استثنائية تضمنت باقة من الأنشطة والتجارب المشوقة، وشارك في الحدث شخصيات شهيرة بينهم المغامرة نايلة البلوشي والمغامر سعيد المعمري، أول إماراتيين ينجحان في تسلق قمة إيفرست الأعلى في العالم..

والطفل «عبدالرحمن» البالغ من العمر 8 سنوات من مؤسسة تحقيق أمنية، الذي مارس هوايته في التحليق داخل النفق الهوائي المميز في كلايم أبوظبي.

وقامت مجموعة ضمت عشرة من أشهر متخصصي القفز الداخلي الحر، بينهم رافائيل شويجر، وفابيان رامسير، وداني جاليجو برييتو، وديف هيندمان، ودانييل جاليس، بإبهار الضيوف بعرض حماسي قوي للقفز الداخلي الحر.