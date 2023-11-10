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وفاة رائد الفضاء فرانك بورمان قائد مهمة "أبولو8"

رائد الفضاء فرانك بورمان قائد مهمة "أبولو8"
10 نوفمبر 2023 10:15

 ذكرت إدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" يوم الخميس أن رائد الفضاء الأميركي، فرانك بورمان، الذي كان قائد مهمة "أبولو8"، توفى، عن عمر ناهز 95 عاما.

وأضافت ناسا أن بورمان، توفى يوم الثلاثاء الماضي في منطقة "بيلينجز"، في ولاية "مونتانا" الأميركية وقال المسؤول الإداري في ناسا، بيل نيلسون "اليوم نتذكر واحدا من أفضل رواد الفضاء في ناسا. كان رائد الفضاء، فرانك بورمان بطلا أميركيا حقيقيا. بوصفه قائد لمهمة "أبولو8"، قاد رائد الفضاء أول مهمة مأهولة، حول القمر في عام 1968، ومهد الطريق للهبوط على سطح القمر، بعد ذلك ببضعة أشهر.

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وولد بورمان في ولاية "انديانا" الأميركية ونشأ لديه شغف بالطائرات في سن 15 عاما، الأمر الذي قاده في النهاية إلى القوات الجوية ثم وكالة ناسا. وحصل بورمان على العديد من الجوائز، بما في ذلك "ميدالية الكونجرس الفخرية للفضاء".

المصدر: وكالات
القمر
ناسا
أبولو
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