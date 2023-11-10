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مركز علوم الجينوم في «نيويورك أبوظبي» يستعد لـ «الفنان المقيم»

مركز علوم الجينوم في «نيويورك أبوظبي» يستعد لـ «الفنان المقيم»
10 نوفمبر 2023 15:16

أبوظبي (الاتحاد) 
يعلن مركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية في جامعة نيويورك أبوظبي، فتح باب التقديم للدورة الثانية من برنامج الفنان المقيم في المركز لمدة عام واحد، ويرحب بالطلبات حتى1 ديسمبر المقبل.

يجمع برنامج الفنان المقيم الفنانين والعلماء لدعم الابتكار من خلال تشجيع التعاون والتواصل والتفاعل والتعلم المشترك، ويتضمن دور الفنان التعاون مع العلماء خلال عملهم في أحد أبحاث مركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية على الأقل.

وكان مركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية في جامعة نيويورك أبوظبي قد تأسس عام 2012 لتطوير بيئة بحثية عالمية المستوى في جامعة نيويورك ودولة الإمارات.

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ويتضمن مركز علوم الجينوم والأنظمة الحيوية مجموعة متنوعة من البرامج البحثية الموجهة حول اتجاهين رئيسَين: «الطب الحيوي والصحة» و«التكيف البيئي والاستدامة».

ويشجع المركز التفاعلات العلمية والثقافية، ويدعمها باستضافة المحاضرات وورش العمل، ما يسهل في تبادل الأفكار والمعرفة بين المشاركين في البرنامج والمجتمع.
 

 

نيويورك أبوظبي
الجينوم البشري
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