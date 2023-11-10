مشاركة عالمية لافتة في «مراكش الدولي للسينما»

محمد نجيم (الرباط)

احتفاء بالإبداع السينمائي العالمي، تستعد مدينة مراكش المغربية لاحتضان الدورة الـ20 من مهرجان مراكش الدولي للسينما، التي تقام خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 2 ديسمبر المقبل.

أعلنت إدارة المهرجان أن فيلم «قاتل مستأجر» لمخرجه ريتشارد لينكلاتر، الذي يمزج بين الحركة والكوميديا الرومانسية، من بطولة كلين باول سيكون فيلم الافتتاح، فيما تتنافس على جوائز المهرجان أفلام من مختلف بلدان العالم من بينها فيلم «عصابات» لكمال الأزرق (المغرب، فرنسا، بلجيكا، قطر، السعودية)، «عالمنا» للوانا باجرامي (كوسوفو وفرنسا)، «الابن الآخر» لخوان سيباستيان كويبرادا (كولومبيا، فرنسا، الأرجنتين)، «سجن في جبال الأنديز» لفيليبي كارمونا (تشيلي، البرازيل)، «الهدير الصامت» لجوني بارينكتون (المملكة المتحدة)، «الحصيلة» لكارولينا ماركوفيتش (البرازيل، البرتغال)، «يوم الثلاثاء» لداينا بوسيتش (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة)، «بانيل وأداما» لراماتا – تولاي سي (فرنسا، السنغال، مالي)، «باي باي طبريا» للينا سوالم (فلسطين، فرنسا، بلجيكا، قطر)، «مدينة الرياح» لخاكفادولام بوريف – أوشير (فرنسا، منغوليا، البرتغال، هولندا، ألمانيا، قطر)، «ديسكو أفريقيا» للوك رازاناجاونا (فرنسا، مدغشقر، موريشيوس، ألمانيا، جنوب أفريقيا)، «المهجع» لنهير تونا (تركيا، ألمانيا، فرنسا)، «نزهة» لأونا كونجاك (البوسنة والهرسك، كرواتيا، صربيا، فرنسا، النرويج، قطر)، و«كذب أبيض» لأسماء المدير (المغرب، مصر، السعودية، قطر).

وتترأس لجنة تحكيم المسابقة الرسمية الممثلة والمنتجة الأميركية الحائزة جائزة «الأوسكار»، جيسيكا شاستين، وتضم في عضويتها كلاً من الممثلة زَر أمير، والممثلة الفرنسية كامي كوتان، والممثل والمخرج الأسترالي جويل إدجيرتون، والمخرجة البريطانية جوانا هوك، والمخرجة الأميركية دي ريس، إضافة إلى المخرج السويدي المصري طارق صالح، والممثل السويدي ألكسندر سكارسجارد، والكاتبة الفرنسية المغربية ليلى سليماني.كما يعرض المهرجان مجموعة من الأفلام السينمائي العالمية، من 36 دولة، في فقرة «القارة الحادية عشرة» و«بانوراما السينما المغربية»، وعروض الأفلام للجمهور الناشئ، كما يتم عرض أشرطة عالمية ومحلية وعربية في ساحة جامع الفنا، والتي سيتم تقديمها في إطار فقرة «التكريمات».

تسعى المسابقة الرسمية المخصصة للأفلام الطويلة الأولى والثانية لمخرجيها، إلى الكشف عن مواهب جديدة في السينما العالمية، فمن بين الأعمال التي تم اختيارها للمنافسة، هناك 10 أفلام هي الأولى لمخرجيها، و8 أفلام من توقيع مخرجات سينمائيات، تمثل 13 دولة، تضم: الولايات المتحدة، منغوليا، تركيا، وثلاثة أفلام من أميركا اللاتينية (البرازيل، تشيلي وكولومبيا)، وثلاثة من أوروبا (البوسنة والهرسك، كوسوفو والمملكة المتحدة) وخمسة أفلام من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (مدغشقر، المغرب، السنغال، وفلسطين).

أما فقرة العروض الاحتفالية فسيكون فيها عشاق السينما على موعد مع عرض فيلم «أنا القبطان» للمخرج الإيطالي ماثيو كاروني، وهو ملحمة معاصرة عن شابين سنغاليين يطمحان للوصول إلى أوروبا، كما يُعرض أيضاً فيلم «ذاكرة» لميشيل فرانكو، وهو فيلم مؤثر تؤدي فيه جيسيكا شاستين، رئيسة لجنة التحكيم، دوراً من أهم أدوارها في السينما.

كما يشارك الممثل الأسترالي سيمون بيكر، بفيلم «ليمبو» إخراج إيفان سين، وهو عمل تشويقي تم تصويره بالأبيض والأسود.

كما يعرض ألكسندر اين فيلمه «عطلة الشتاء» الكوميدي، فيما يقدم المخرج المغربي فوزي بنسعيدي فيلم «الثلث الخالي»، وتُختتم العروض الاحتفالية بفيلم «ميكينك أوف» للمخرج سيدريك خان، وهو كوميدي اجتماعي يعرض كواليس التصوير السينمائي من بطولة جوناثان كوهين.