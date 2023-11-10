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رينولدز وليفلي: السعادة لبناتنا أهم من المال

رينولدز وزوجته بليك ليفلي (من المصدر)
11 نوفمبر 2023 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

تبلغ ثروة الممثل الكندي ريان رينولدز وزوجته الممثلة وعارضة الأزياء الأميركية بليك ليفلي، ما يقرب من 160 مليون دولار، وتعد مبلغاً كبيراً يسمح لهما بإنفاق ما يريدانه على عائلتهما، إلا أنهما يبدوان واقعيين عند التحدث عن حياة بناتهما الأربع، فهما يحاولان إبقاء حياتهن طبيعية ولا يشاركن صورهن على مواقع التواصل، فقط يريدونهن سعداء.
وحسب موقع «The Things» الأميركي فإن رايان (47 عاماً)، وليفلي (36 عاماً)، تزوجا عام 2012، ورزقا بأربع بنات، جيمس، وإينيز، وبيتي، والرابعة عمرها عدة أشهر، حيث ولدت في فبراير الماضي، ويتساءل المعجبون عن شكل حياة هؤلاء البنات اللاتي يتمتعن بأبوين غنيين للغاية.

ريان رينولدز
بليك ليفلي
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