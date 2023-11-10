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«كتف قانوني».. يعيد هالة صدقي للسينما

هالة صدقي
11 نوفمبر 2023 01:13

محمد قناوي (القاهرة) 

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تعود الممثلة هالة صدقي للسينما بعد غياب 6 سنوات بفيلم «كتف قانوني»، في أول بطولة مطلقة لها سنمائياً، بعد أن شاركت في أكثر من 25 فيلماً، ويشارك معها عدد كبير من ضيوف الشرف، والفيلم بطولة دينا، شيرين رضا، عارفة عبدالرسول، وكريم عفيفي، تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبدالعزيز.
وأضافت هالة أن الأحداث تدور في عدة خيوط درامية، وتجسد خلاله شخصية سيدة أعمال تمتلك عدة مشاريع من بينها ناد رياضي، إلا أنها تتعرض للإيذاء من بعض المحيطين بها. 
ووصفت هالة تجربتها الدرامية في مسلسل «المغتربون على الأرض»، إنتاج إماراتي - سعودي مشترك، بأنها تجربة استثنائية من خلال قصة اجتماعية تمس شريحة كبيرة من المغتربين عن أوطانهم.
وقالت، إنها تقدم في العمل دور محامية، ويتميز بأن فكرته جديدة، ودوري فيه مختلف، كما أنه يولي اهتماماً بالمرأة ومشكلاتها، ويتناول حياة المغتربين في أوروبا، ويشارك في البطولة عدد كبير من الفنانين العرب ويُخرجه اللبناني الكندي جلال مرعي، وسيكون تصويره، الذي يستمر 4 أشهر متواصلة، في أربع دول هي الإمارات والسعودية وأميركا وفرنسا.
وأشارت هالة، إلى أن هذا العمل ليس الأول لها عربياً، فقد سبق وأن قدمت مسلسلاً سعودياً، كما تخوض حالياً تجربة سينمائية في فيلم إماراتي تظهر فيه ضيفة شرف.

هالة صدقي
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