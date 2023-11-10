مشاهير.. يسبحون ضد تيار «الشيخوخة»

ترجمة: عزة يوسف

بعض المشاهير يحتفظون بمظهرهم الشاب مهما تمر عليهم السنون، ويتساءل الكثيرون عن سر ومفتاح شبابهم وجمالهم الدائم، وهنا يعرض موقع «Stars Insider» الأميركي بعضاً من هؤلاء المشاهير، ومنهم:

آفريل لافين

لم تبدأ مغنية الروك والبوب وكاتبة الأغاني الكندية، من أصل فرنسي، الشهيرة آفريل لافين في الظهور على تيك توك إلا في عام 2021، وكان عمرها 36 عاماً، إلا أنها كانت لا تبدو فوق عمر الـ 18، ولا تزال حتى الآن تبدو في أوج شبابها كما تُظهر أحدث صورها.

بيونسيه

تشتهر المغنية الأميركية، التي تبلغ من العمر 42 عاماً الآن، بالتزامها بنظام غذائي صارم، فهي تحافظ على جسدها حتى أثناء حملها لثلاث مرات، إحداها في توأم.

كيانو ريفز

يبدو الممثل الكندي كيانو ريفز، 59 عاماً، وكأنه يعرف يملك سر الشباب الأبدي، وصوره الأحدث أبلغ دليل على ذلك.

توم كروز

بمقارنة صورته وهو ممثل شاب، ظهر في فيلم «عيون مغلقة على اتساعها» عام 1999، وصورته الآن بعد عقدين من الزمان، وعمره 61 عاماً، يبدو وكأن الزمن لا يمر بنجم هوليوود.

هالي بيري

تبدو الممثلة الأميركية في صورتها وهي تحمل جائزة الممثلة الرائدة في حفل توزيع جوائز إيمي السنوي الـ 52 عام 2000، بينما في الصورة الأخرى وهي بعمر

الـ 57، تظهر بهذا الشكل، ليتساءل الجميع لماذا لا تشيخ أبداً.

ويل سميث

يظهر الممثل الأميركي في مؤتمر صحفي للترويج لفيلمه «علي» عام 2002، بينما يظهر الآن في 2023 بعمر الـ 55 عاماً وهو ما زال يحتفظ بشبابه.

جادا بينكيت سميث

هي الممثلة الأميركية وزوجة النجم ويل سميث، وهي في عمر الـ52 عاماً الآن، وتبدو كأنها ممن لا يشيخون أبداً.

ديمي مور

لا تختلف صور الممثلة الأميركية، التي تبلغ من العمر 60 عاماً، كثيراً حالياً عما كانت عليه منذ عشرات أعوام في شبابها.

براد بيت

لا يصدق أحد أن النجم الأميركي يبلغ الآن 59 عاماً، حيث لا تختلف صوره القديمة عن الحديثة.

مات ديمون

يبدو الممثل الأميركي ديمون في أوج شبابه، رغم أنه تجاوز 53 عاماً، فقط اكتسب مؤخراً بعض الوزن.

جينيفر أنيستون

تتمتع الممثلة الأميركية جينيفر أنيستون بنفس إطلالتها التي ظهرت بها في مسلسل الأصدقاء الشهير عام 1994، بمظهر أصغر كثيراً من عمرها البالغ حالياً 54 عاماً.