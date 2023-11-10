«فرحات والعائلة» على المسرح الوطني 8 ديسمبر

أبوظبي (وام)

في مبادرة مجتمعية جديدة، أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عرضاً مسرحياً، يضم مواهب من مختلف فئات أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة الذين تمكنوا من اجتياز تجارب الأداء والبرنامج التدريبي التخصصي لمبادرة المؤسسة النوعية «همم موهوبة»، وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية المؤسسة لدعم أصحاب الهمم، وتوفير بيئة دامجة لهم، وإشراكهم في مختلف المجالات بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال تمكين أصحاب الهمم لكونهم جزءاً من المجتمع. ويأتي العرض المسرحي، «فرحات والعائلة» الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل على المسرح الوطني في أبوظبي، بالتعاون مع الفنان المصري محمد هنيدي، ضمن فعاليات «ملتقى أبوظبي الأسري الرابع». وقال الفنان هنيدي: «سنقدم قصة اجتماعية مع نكهة كوميدية لعرض مواهب فنانين استثنائيين»، مؤكداً أنها خطوة جديدة تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم في جميع المجالات.