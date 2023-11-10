السبت 11 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الترفيه

«فرحات والعائلة» على المسرح الوطني 8 ديسمبر

«فرحات والعائلة» على المسرح الوطني 8 ديسمبر
11 نوفمبر 2023 01:13

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
سفارة الإمارات والمكتبة الوطنية القبرصية تنظمان مبادرة ثقافية
نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يشارك في القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض

في مبادرة مجتمعية جديدة، أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عرضاً مسرحياً، يضم مواهب من مختلف فئات أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة الذين تمكنوا من اجتياز تجارب الأداء والبرنامج التدريبي التخصصي لمبادرة المؤسسة النوعية «همم موهوبة»، وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية المؤسسة لدعم أصحاب الهمم، وتوفير بيئة دامجة لهم، وإشراكهم في مختلف المجالات بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال تمكين أصحاب الهمم لكونهم جزءاً من المجتمع. ويأتي العرض المسرحي، «فرحات والعائلة» الذي يقام خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل على المسرح الوطني في أبوظبي، بالتعاون مع الفنان المصري محمد هنيدي، ضمن فعاليات «ملتقى أبوظبي الأسري الرابع». وقال الفنان هنيدي: «سنقدم قصة اجتماعية مع نكهة كوميدية لعرض مواهب فنانين استثنائيين»، مؤكداً أنها خطوة جديدة تهدف إلى تمكين أصحاب الهمم في جميع المجالات.

مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم
أصحاب الهمم
الإمارات
المسرح الوطني
آخر الأخبار
انضمام 35 عضواً جديداً لـ «كتّاب وأدباء الإمارات»
التعليم والمعرفة
انضمام 35 عضواً جديداً لـ «كتّاب وأدباء الإمارات»
اليوم 20:15
سفارة الإمارات والمكتبة الوطنية القبرصية تنظمان مبادرة ثقافية
التعليم والمعرفة
سفارة الإمارات والمكتبة الوطنية القبرصية تنظمان مبادرة ثقافية
اليوم 20:10
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين
علوم الدار
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الشامسي في العين
اليوم 20:04
دبا والجزيرة الحمراء يتأهلان لنصف نهائي «تصفيات الكأس»
الرياضة
دبا والجزيرة الحمراء يتأهلان لنصف نهائي «تصفيات الكأس»
اليوم 20:03
خليفة بن طحنون يحضر أفراح الكتبي
علوم الدار
خليفة بن طحنون يحضر أفراح الكتبي
اليوم 20:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©