طبق البولاني الأفغاني.. من أستراليا إلى «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

ضمن فعالية «أطباق مميزة»، استعرضت الشيف الأفغانية دوركاناي أيوبي برفقة والدتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب، طريقة تحضير وصفة البولاني، وهو طبق أفغاني تقليدي، من صنف المعجنات، وعرضت الشيف الأفغانية النكهات الغنية للمطبخ الأفغاني التي دونتها في كتاب تشارك به في فعاليات المعرض.

وسلطت أيوبي، التي تمتلك مطعماً للمأكولات الأفغانية في أستراليا، الضوء على أهمية الطعام في مد الجسور بين الثقافات، مؤكدة أن «الطعام هو أفضل وسيلة للتواصل مع الناس».. وحرص زوار المعرض على تذوق قطع من طبق البولاني، وتعرفوا على فن الطهي في أفغانستان.