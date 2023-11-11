«سيرك أوروبا الكبير» في العين

العين (الاتحاد)

ليالٍ استثنائية حافلة بالتشويق والإثارة، تنتظر محبي الاستعراضات والحركات البهلوانية التي تحبس الأنفاس، عندما يحط «السيرك الكبير لأوروبا» رحاله في خيمة كبيرة فخمة بمدينة العين يوم الجمعة المقبل، وتأتي الفعالية ضمن حدث ترفيهي ضخم تُقدمه شركة «ثيري اليفن انترتينمنت»، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.

وتقدم مجموعة مميزة من الفنانين فقرات كوميدية مبهجة، واستعراضات فنية آثرة، وألعاباً بهلوانية مثيرة خلال هذا الحدث الاستثنائي الذي يجمع بين التقاليد الراسخة للسيرك والأداء الحديث الذي يضيف لمسة عصرية تناسب الأجيال الحالية.. فيما يضفي فريق من الفنانين الجوالين جواً من المرح داخل الخيمة الأيقونية بحركاتهم التلقائية، وتفاعلهم المباشر مع الحضور.