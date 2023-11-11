«الأحلام تصبح حقيقة» في السعديات

أبوظبي (الاتحاد)

في إطار شراكة فنية تجمع مبدعين من الإمارات والولايات المتحدة، نفذ فنانون من الدولة وآخرون زائرون من أميركا جدارية عملاقة بعنوان: «الإبداع وأحلام اليقظة»، وسطروا عليها عبارة تحفيزية مؤثرة: «الأحلام تصبح حقيقة عندما نضع تركيزنا عليها»، وجاء هذا العمل الفني المميز ضمن الفعاليات التي ترعاها وتنظمها منارة السعديات في أبوظبي، ويعد واحداً من أنشطة مجموعة «مورال» التي تضم فنانين أميركيين مع مواهبنا المحلية، بهدف خلق فرصة للاحتكاك وتبادل الخبرات ومزج التوجهات الفنية الحديثة في أعمال جمالية تثري المشهد الثقافي في أبوظبي، وتقدم لعشاق الفنون «إبداعاً» يرضي ذائقتهم الفنية.