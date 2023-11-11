توم كروز: لا أنام..!

القاهرة (الاتحاد)

الممثل والمنتج الأميركي توم كروز، أكد أنه لا يحصل على عدد كافٍ من ساعات النوم لانشغاله الشديد في عمله، لكن هذا الأمر لا يؤثر على أدائه. ويشتهر كروز (61 عاماً)، ببذل الكثير من الجهد حتى تخرج أفلامه مثالية وتنال رضا الجماهير، الأمر الذي يؤثر حتماً على صحته. وبسبب حرصه الشديد على متابعة جميع النواحي المتعلقة بأي فيلم يشارك فيه من إنتاج وتصوير وتمثيل، لا يحصل كروز على وقت كاف للنوم، فقط بضع ساعات ثم يعود بعدها للعمل، إلا أنه يستمتع بعمله ويعشق التحدي ولا يؤثر ذلك مطلقاً على تركيزه.

أعيش حلمي

حسب موقع «The Things» الأميركي، يرى كروز نفسه محظوظاً للغاية حيث أتاح له عمله السفر حول العالم، وهو ما أراد القيام به طوال حياته، لذا فهو يعيش حلمه ولا يعتبره مجرد عمل.