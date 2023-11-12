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الملك تشارلز يكشف عن تمثالين لوالديه في قاعة ألبرت الملكية

الملك تشارلز يكشف عن تمثالين لوالديه في قاعة ألبرت الملكية
12 نوفمبر 2023 17:13

 كشف ملك بريطانيا تشارلز الثالث والملكة كاميلا، النقاب عن تمثالين لوالديه، الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ودوق إدنبره، لدى وصولهما لحضور "مهرجان ذكرى إحياء الفيلق الملكي البريطاني" في قاعة ألبرت الملكية بلندن مساء أمس السبت. وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الاحد، بأنه قد تم وضع التمثالين البرونزيين المنحوتين بالحجم الطبيعي، لإحياء ذكرى تفاني الملكة السابقة وزوجها، في قاعة الاحتفالات، في إطار ذكرى مرور 150 عاما على تأسيسها.

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وبدا تشارلز متأثرا وهو ينظر إلى تمثال والدته الراحلة، أثناء مراسم كشف النقاب عن التمثالين، أمس السبت. ورافق تشارلز وكاميلا في وقت لاحق تسعة آخرين من أفراد العائلة الملكية، من بينهم الأمير وليام وزوجته كيت، للمشاركة في مراسم المهرجان.

المصدر: د ب أ
الملك تشارلز الثالث
بريطانيا
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