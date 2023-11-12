شيخة الجابري تكتب: بعضكَ، وحدك

أحياناً ولكثرة ما يحيط بك من مسؤوليات، وما تحمله من تراكمات، وما تختزله للأيام المقبلات تشعرُ وكأنك مثقلٌ بك، ينوءُ كاهلك عن حمل كل ذلك، تود لو تستطيع اقتناص فرصة استراحة لروحك المتآكلة، ولجسدك المنهك، ولفكرك الذي لو تركته للريح لن تدري إلى أين ستأخذك.

وسط كل هذه المعارك داخلك، وبعيداً عنك، عند العالم الضّاج بالاختلافات والانشقاقات والأزمات والمؤامرات تبحث عن موطئ هدوء وفرصة سَكينة، تقرأ ما تبقى من رؤاك وأحلامك، وأمنياتك وتروح تحادثها، تفتح مساحات شاسعة من الفضاء المزدحم فلا تقف على أرضٍ ثابتةٍ، رغم صلابة عودك تشعر بأن الأرض تميد من تحت قدميك، فكأنك تدور حول الشعثِ المتناثر حولك، فلا مناص من الذهاب نحوك لتنجو بك.

مكتظةٌ هي الأيام محشوة بالتعب، ممتدة هي اللحظات تأخذك نحو الضوء وتلك الابتسامة الشفيفة التي تركض صوبك بأناقتها التي تحب، فلا تبرح مكانها، إنها فرصتك للخروج من شرنقة الحيرة، ومصيدة الكلمات، ولكمات الأحداث التي تشتعل من حولك، غزة، فلسطين، أنتَ، ذاك، هم، أولئك، حالة من الدهشة تبحث عن مخرج.

إنك تعتقد أنك وحدك الموجوس بالكل، لا تدري أن الذين يُشبهونك في أزماتك كُثرٌ، أنت لم توزعها عليهم، ولم تتبرع ببعضها لهم، لكنك تعايشهم، ويعايشونك، تقتربون منكم، لكأنما تتقاسمون هذه الإملاءات، أو الرغبات، أو الاحتياجات، أشياء لا تُصنّف، ولا «تُشترى»!

من هناك عند الشرفة المُطّلة على روحك، تذهب قاطعاً صهد الطريق، مختصراً قِصرَ المسافة، مأخوذاً برائحة المكان، متجهاً نحو الأجمل من الزمان، عنوان لك تختاره كي تخرجَ من حرجِ اللحظة، وتراكم المواقف، تحاول إغواءَ الحرف وإغراءه، تعرف بأنك مسكون بالكلمات ولا شيء غيرها وحدها صديقة لروحك، وفيٌّة ورقيقة وأنيقة، الكلمات، القصيدة، الحكاية، الحروف بتشكيلاتها المؤتلفةُ المختلفةُ هي صيدكَ الثمين، لا تبحث عن صديق فكل الطرقات ملغومةٌ بالانتظار، تعلمُ هذه الحقيقة فقد طالت ارتقاب قلبك، ذاك الذي أرهقتهُ من هول ما فعلتَ به.

تودُّ الآن لو أنقذته من أزماته، تودُّ لو أن تأخذه بحنوٍّ شديد بين راحتيك، ودمعتيكَ، ووجدكَ ووجدانك، وأمنُكَ وأمانك الذي ذهبتَ به بعيداً عنه، لتضعهُ عند أمانهم المُخيف، وحدك تودُّ لو أن تجاوزت كل المحن، لتنجوَ بك مما صرتَ إليه.

أنتَ حين تروح نحو بعضك المُتعبِ بك، تعرفُ أنك رغم ما يحيطك من حيرة الوقت، تستطيع تجاوزكَ بضوء الحرف، ووميض الكلمات، فاكتب قصيدتك الأعذب ولا تتردد.!.